Alcaldía de Panamá cierra temporalmente Centro de Atención al Contribuyente en Juan Díaz tras sismo

La Alcaldía de Panamá informó que el Centro de Atención al Contribuyente, ubicado en Crystal Plaza, en el corregimiento de Juan Díaz, permanecerá cerrado temporalmente como medida preventiva tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en el país. La decisión responde a la necesidad de realizar evaluaciones estructurales del inmueble.

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¿Por qué está cerrado el Centro de Atención al Contribuyente en Juan Díaz?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el cierre permitirá realizar las inspecciones necesarias para evaluar las condiciones de la estructura donde funciona esta oficina municipal.

La Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) informó que el Centro de Atención al Contribuyente, ubicado en Crystal Plaza en Juan Díaz, permanecerá cerrado temporalmente mientras se realizan evaluaciones estructurales del inmueble tras el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/YGoPQMJAw7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

La institución no ha anunciado una fecha para la reapertura del centro, por lo que los contribuyentes deberán mantenerse atentos a los próximos comunicados oficiales.

¿Dónde realizar los trámites de la Alcaldía durante el cierre?

Por el momento, la Alcaldía de Panamá no ha detallado en la información divulgada si los trámites que habitualmente se realizan en Crystal Plaza serán trasladados a otra sede.

Se recomienda a los ciudadanos consultar los canales oficiales del Municipio de Panamá antes de acudir a realizar gestiones presenciales.