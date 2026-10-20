Así avanza la recuperación de las comunidades más golpeadas por el terremoto

El Gobierno de Panamá informó que continúan los trabajos de recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta verde ante las lluvias previstas en el país. Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían provocar inundaciones y nuevos deslizamientos en terrenos debilitados por el sismo.

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¿Cómo avanza la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto?

Durante una conferencia de prensa, el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que las instituciones mantienen las labores de atención a familias alojadas en albergues, construcción de viviendas y despeje de caminos afectados.

"Los efectos del sismo todavía pueden provocar nuevos derrumbes y deslizamientos, y las lluvias nos obligan a estar aún más atentos en las zonas que ya presentan afectaciones", señaló Icaza. "Los efectos del sismo todavía pueden provocar nuevos derrumbes y deslizamientos, y las lluvias nos obligan a estar aún más atentos en las zonas que ya presentan afectaciones", señaló Icaza.

El ministro destacó que los equipos de seguridad han reforzado los monitoreos en las comunidades afectadas, especialmente en sectores donde las lluvias podrían provocar crecidas de ríos y quebradas o desprendimientos de tierra.

Sinaproc mantiene alerta verde y vigilancia las 24 horas

La subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que los equipos de emergencia trabajan junto con otros estamentos de seguridad y líderes comunitarios para evaluar las condiciones de ríos, quebradas y laderas tras el terremoto.

La funcionaria explicó que se mantiene una alerta verde con seguimiento las 24 horas del día, prestando especial atención a los sectores donde se han identificado acumulaciones de rocas y material vegetal desprendidos de las laderas, que podrían obstruir los cauces.

Rivera advirtió que algunas zonas presentan mayor vulnerabilidad debido a los daños ocasionados por el sismo y a la presencia de familias que permanecen en refugios improvisados.

Las autoridades reiteraron que las condiciones meteorológicas deben seguirse de cerca, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

¿Qué se sabe de las réplicas del terremoto en Panamá?

La subdirectora de Sinaproc también indicó que, según información proporcionada por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, la frecuencia e intensidad de las réplicas habían disminuido durante las últimas 24 horas.

Aunque esta tendencia representa una señal favorable, las autoridades mantienen las labores de vigilancia y prevención en las comunidades afectadas.

El Gobierno reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas que podrían presentar inestabilidad después del terremoto.