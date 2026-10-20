Atención padres de familia: Las provincias donde no habrá clases presenciales este miércoles

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que 770 centros educativos de 12 regiones escolares retomarán progresivamente las clases presenciales a partir del miércoles 21 de octubre de 2026, tras las evaluaciones estructurales realizadas luego del terremoto del 9 de octubre. Sin embargo, las escuelas de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán temporalmente sin actividad presencial.

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¿En qué regiones de Panamá se reanudarán las clases el 21 de octubre?

Durante una conferencia de prensa, el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que los estudiantes podrán regresar a los planteles que ya fueron revisados y habilitados para garantizar condiciones de seguridad.

Las 12 regiones educativas donde comenzará el retorno progresivo son:

Panamá Centro

Panamá Este

Panamá Norte

Panamá Oeste

San Miguelito

Colón

Darién

Chiriquí

Bocas del Toro

Comarca Emberá-Wounaan

Guna Yala

Comarca Ngäbe-Buglé

@TReporta

El listado de los centros educativos habilitados estará disponible en los canales oficiales del Meduca, para que los padres de familia y acudientes puedan verificar cuáles escuelas retomarán las clases presenciales.

¿Qué provincias seguirán sin clases presenciales?

Las autoridades informaron que Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas mantendrán temporalmente suspendidas las actividades presenciales en sus centros educativos.

Los planteles que todavía no cuenten con autorización para reabrir deberán esperar las evaluaciones correspondientes y los comunicados oficiales que establezcan las condiciones para su reincorporación.

El personal administrativo tenía previsto reintegrarse el lunes 19 de octubre, mientras que los docentes debían hacerlo el martes 20 de octubre, como parte de los preparativos para el retorno estudiantil.

Gobierno continúa evaluando daños en viviendas tras el terremoto

Icaza también informó que el presidente José Raúl Mulino visitó dos albergues en Soná, provincia de Veraguas, donde conversó con familias damnificadas y anunció la construcción de viviendas para los afectados.

Asimismo, el ministro realizó un recorrido por Macaracas, junto al titular de Vivienda, Jaime Jované, para evaluar las condiciones de las comunidades y dar seguimiento a las necesidades habitacionales.

En cuanto a la reactivación económica, señaló que la actividad pesquera puede desarrollarse sin restricciones, con excepción del muelle de Búcaro, cuya infraestructura sufrió daños durante el terremoto.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a mantener las precauciones ante las lluvias previstas para los próximos días y evitar arrojar basura o escombros que puedan obstruir los desagües y provocar inundaciones.