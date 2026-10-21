Colón Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 16:02

ATTT inspecciona buses hacia Colón por festividad del Cristo Negro de Portobelo e impone 20 multas

La ATTT inspeccionó más de 25 buses que trasladaban pasajeros hacia Colón por la festividad del Cristo Negro de Portobelo y detectó varias irregularidades.

ATTT inspecciona buses hacia Colón 

ATTT inspecciona buses hacia Colón 

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de fiscalización en la Gran Estación de San Miguelito y otros puntos para verificar las condiciones de los buses que trasladan pasajeros hacia la provincia de Colón, con motivo de las festividades del Cristo Negro de Portobelo, que se celebran cada 21 de octubre.

ATTT detecta irregularidades en buses que viajan hacia Colón

Durante la jornada, los inspectores de la ATTT revisaron más de 25 buses de transporte público para comprobar que cumplieran con los requisitos establecidos para circular.

Entre los documentos y condiciones verificados se encuentran:

  • Póliza de seguro vigente.

  • Licencia de conducir vigente.

  • Certificado de operación.

  • Equipos de seguridad exigidos por la normativa.

Como resultado de las inspecciones, la institución reportó las siguientes sanciones:

  • Tres licencias retenidas por desacato.

  • 10 multas por llantas lisas.

  • 10 multas por falta de equipo de seguridad.

Operativos buscan garantizar la seguridad de los peregrinos

Las acciones de fiscalización se desarrollaron ante el desplazamiento de pasajeros hacia Portobelo, donde miles de devotos participan cada año en las actividades religiosas dedicadas al Cristo Negro.

La ATTT mantiene como objetivo verificar que los vehículos de transporte público cumplan con las condiciones legales y de seguridad necesarias para el traslado de los usuarios.

El operativo permitió identificar incumplimientos relacionados con el estado de las llantas y la disponibilidad de equipos de seguridad en las unidades inspeccionadas.

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