Becas para estudiar en Francia: SENACYT ofrece hasta $250,000 y recibe solicitudes hasta el 27 de octubre

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y la Embajada de Francia , mantiene abierta la convocatoria de becas de postgrado para estudiar en Francia, dirigida a panameños con títulos de licenciatura o maestría.

El programa contempla una asignación de hasta $250,000 para los estudiantes seleccionados. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el martes 27 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m.

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¿Qué carreras pueden aplicar a las becas para estudiar en Francia?

La convocatoria está dirigida a profesionales panameños que deseen continuar sus estudios de maestría o doctorado en áreas consideradas de interés para el país.

Las áreas disponibles son:

Logística y transporte.

Ciencias agrarias.

Agua, ambiente y energía renovable.

Salud.

Ingeniería, tecnologías avanzadas y ciencias computacionales.

Los aspirantes deberán contar con un título de licenciatura o maestría, según el nivel de estudios al que deseen postularse.

¿Cuánto dinero ofrecen las becas y cuánto duran los estudios?

De acuerdo con la información de la convocatoria, los estudiantes seleccionados podrán recibir una asignación de hasta $250,000, sujeta a las condiciones del programa.

Los períodos establecidos para los estudios son:

Maestría: hasta dos años.

Doctorado: hasta cuatro años.

Preparación en el idioma: se contempla un ciclo adicional.

La convocatoria busca facilitar la formación académica de profesionales panameños en instituciones de educación superior de Francia.

¿Cuándo cierra la convocatoria de becas para Francia?

La fecha límite para participar es el 27 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m.

Para obtener información sobre el programa, los requisitos y el proceso de postulación, los interesados pueden comunicarse con SENACYT a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 517-0154

Teléfono alternativo: 517-0014, extensión 1154.

Se recomienda consultar las bases oficiales de la convocatoria para conocer los documentos y condiciones exigidos antes de presentar la solicitud.