¿Buscas trabajo en Panamá? Abren convocatoria para profesionales con experiencia en proyectos

El Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores (C-TASC AIP) abrió una convocatoria laboral para contratar a un coordinador de proyecto que estará a cargo de la fase de diseño de su nuevo edificio en el campus de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) . Los profesionales interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el 31 de octubre de 2026.

La contratación será bajo la modalidad de servicios profesionales a tiempo parcial, por un período inicial de 12 meses. La vacante está dirigida a profesionales de ingeniería, arquitectura y áreas afines que cuenten con experiencia en coordinación de proyectos de infraestructura.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante del C-TASC AIP?

Según los términos de la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil:

Formación académica: título universitario en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Arquitectura o áreas afines.

Experiencia profesional: más de 10 años de experiencia general.

Experiencia específica: al menos cinco años como coordinador de proyectos en etapas de diseño o construcción.

Conocimientos técnicos: experiencia en edificaciones complejas, como laboratorios, cuartos limpios e instalaciones especiales.

Habilidades: manejo de cronogramas, presupuestos, riesgos y coordinación de equipos multidisciplinarios.

También se valorarán estudios de posgrado en gerencia de proyectos, certificación PMP y dominio del inglés técnico.

¿Qué funciones tendrá el coordinador de proyectos?

¡Convocatoria laboral!



El Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores C-TASC AIP invita a profesionales a postular a la posición de Coordinador(a) de Proyecto.



Términos de referencia y formulario de postulación: https://t.co/PIwQJziHZm pic.twitter.com/ukXG5xJ46T — Senacyt Panamá (@senacyt) October 23, 2026

La persona seleccionada deberá supervisar y coordinar la fase de diseño del edificio del C-TASC AIP.

Entre sus principales responsabilidades estarán la planificación del cronograma, el seguimiento presupuestario, la elaboración de términos de referencia para la contratación de la firma de diseño y la coordinación técnica con la UTP y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

También participará en la revisión de planos, la gestión de permisos y la preparación de la documentación necesaria para la futura etapa de construcción.

¿Cómo aplicar y cuándo cierra la convocatoria?

Los interesados deberán consultar los términos de referencia y completar el formulario de postulación disponible en el portal del C-TASC AIP.

Vacante: coordinador(a) del proyecto de diseño del edificio C-TASC AIP.

Modalidad: servicios profesionales a tiempo parcial.

Duración inicial: 12 meses.

Ubicación: campus de la UTP, ciudad de Panamá.

Fecha límite: sábado 31 de octubre de 2026.

Portal de consulta: https://c-tasc.org.pa

Se recomienda revisar los requisitos y la documentación solicitada en la convocatoria antes de enviar la postulación.