¿Buscas trabajo en Panamá? Abren convocatoria para profesionales con experiencia en proyectos

El Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores (C-TASC AIP) abrió una convocatoria laboral para contratar a un coordinador de proyecto que estará a cargo de la fase de diseño de su nuevo edificio en el campus de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Los profesionales interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el 31 de octubre de 2026.
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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante del C-TASC AIP?
Según los términos de la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil:
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Formación académica: título universitario en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Arquitectura o áreas afines.
Experiencia profesional: más de 10 años de experiencia general.
Experiencia específica: al menos cinco años como coordinador de proyectos en etapas de diseño o construcción.
Conocimientos técnicos: experiencia en edificaciones complejas, como laboratorios, cuartos limpios e instalaciones especiales.
Habilidades: manejo de cronogramas, presupuestos, riesgos y coordinación de equipos multidisciplinarios.
También se valorarán estudios de posgrado en gerencia de proyectos, certificación PMP y dominio del inglés técnico.
¿Qué funciones tendrá el coordinador de proyectos?
La persona seleccionada deberá supervisar y coordinar la fase de diseño del edificio del C-TASC AIP.
Entre sus principales responsabilidades estarán la planificación del cronograma, el seguimiento presupuestario, la elaboración de términos de referencia para la contratación de la firma de diseño y la coordinación técnica con la UTP y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
También participará en la revisión de planos, la gestión de permisos y la preparación de la documentación necesaria para la futura etapa de construcción.
¿Cómo aplicar y cuándo cierra la convocatoria?
Los interesados deberán consultar los términos de referencia y completar el formulario de postulación disponible en el portal del C-TASC AIP.
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Vacante: coordinador(a) del proyecto de diseño del edificio C-TASC AIP.
Modalidad: servicios profesionales a tiempo parcial.
Duración inicial: 12 meses.
Ubicación: campus de la UTP, ciudad de Panamá.
Fecha límite: sábado 31 de octubre de 2026.
Portal de consulta: https://c-tasc.org.pa
Se recomienda revisar los requisitos y la documentación solicitada en la convocatoria antes de enviar la postulación.