Chepo Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 16:00

Camión furgón se vuelca en la Vía Panamericana: Bomberos controlan fuga de diésel

Un camión furgón se volcó en la Vía Panamericana, a la altura de Finca Los Vallarino. Los Bomberos controlaron una fuga de diésel y aseguraron el área.

Camión furgón se vuelca en la Vía Panamericana

Camión furgón se vuelca en la Vía Panamericana

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un camión furgón se volcó en la Vía Panamericana, a la altura del sector de Finca Los Vallarino, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Tras el accidente de tránsito, las unidades bomberiles atendieron una fuga de combustible diésel y realizaron labores para asegurar el área.

Bomberos controlan fuga de diésel tras vuelco de camión

De acuerdo con el reporte de los Bomberos, el vehículo de carga presentó una fuga de diésel luego del vuelco, por lo que fue necesaria la intervención de las unidades de emergencia.

Los bomberos lograron controlar el derrame de combustible y asegurar la zona para reducir los riesgos asociados al incidente.

Hasta el momento, el informe proporcionado no precisa si hubo personas heridas, las causas del accidente ni si se registraron afectaciones en la circulación vehicular por la Vía Panamericana.

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