Casco Peatonal 2026: actividades y horarios para este domingo 25 de octubre en Panamá

Estas son las actividades programadas en los distintos puntos de la ciudad:

Mercado San Felipe Neri | 12:00 m. a 5:00 p.m.: jornada solidaria de recolección de donaciones y actividad gastronómica “Sabores del Mundo”. En el Mercado de Mariscos también se desarrollará la “Ruta del Capitán”.

Casa de la Municipalidad | 10:00 a.m. a 3:00 p.m.: actividad “Mujeres Mágicas”, como parte del cierre del mes de prevención contra el cáncer, con la participación de reconocidas personalidades.

Plaza Herrera | 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: presentaciones del conjunto folclórico Espiga Dorada, desfile de moda retro de los años 80, a cargo de Marisol Aguilar, y actuaciones de Herencia y Tradiciones de Mi Tierra y la Orquesta Son Cultura.

Compañía de Jesús | 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: II Jornada de Aviturismo y Ornitología, organizada por la Autoridad de Turismo de Panamá.

Plaza Bolívar | 11:00 a.m. a 6:00 p.m.: “Cierre con Flow Panameño”, con desfile de polleras y trajes típicos, concurso de mascotas con atuendos tradicionales, música y emprendimientos. La jornada culminará con “A bailar con la murga”.

Plaza Catedral | 12:00 m. a 6:00 p.m.: presentaciones de Panaashé, Panasamba y los DJ Residente, Markito y Andy, con música afrocaribeña y ritmos brasileños.

Plaza Santa Ana | 12:00 m. a 6:00 p.m.: feria de emprendedores bajo el lema “El orgullo con la identidad que nos une”.

Calle 30 Este, Calidonia | 1:00 p.m. a 6:00 p.m.: estreno de “Calidonia Vive”, una propuesta cultural y musical para toda la familia.

Arco Chato | 2:00 p.m. a 6:00 p.m.: presentaciones inclusivas y gastronomía con “Chef de Paila de Sabores del Barrio”, iniciativa de MiCultura mediante la Oficina del Casco Antiguo.