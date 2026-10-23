Casco Peatonal 2026: actividades y horarios para este domingo 25 de octubre en Panamá

El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá se llenará de música, gastronomía, cultura y actividades familiares este domingo 25 de octubre de 2026, con una nueva edición de “Casco Peatonal con Propósito”, una iniciativa que busca promover el entretenimiento, apoyar a los emprendedores y recolectar donaciones para personas que necesitan ayuda.
Casco Peatonal: actividades y horarios del domingo 25 de octubre
Estas son las actividades programadas en los distintos puntos de la ciudad:
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Mercado San Felipe Neri | 12:00 m. a 5:00 p.m.: jornada solidaria de recolección de donaciones y actividad gastronómica “Sabores del Mundo”. En el Mercado de Mariscos también se desarrollará la “Ruta del Capitán”.
Casa de la Municipalidad | 10:00 a.m. a 3:00 p.m.: actividad “Mujeres Mágicas”, como parte del cierre del mes de prevención contra el cáncer, con la participación de reconocidas personalidades.
Plaza Herrera | 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: presentaciones del conjunto folclórico Espiga Dorada, desfile de moda retro de los años 80, a cargo de Marisol Aguilar, y actuaciones de Herencia y Tradiciones de Mi Tierra y la Orquesta Son Cultura.
Compañía de Jesús | 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: II Jornada de Aviturismo y Ornitología, organizada por la Autoridad de Turismo de Panamá.
Plaza Bolívar | 11:00 a.m. a 6:00 p.m.: “Cierre con Flow Panameño”, con desfile de polleras y trajes típicos, concurso de mascotas con atuendos tradicionales, música y emprendimientos. La jornada culminará con “A bailar con la murga”.
Plaza Catedral | 12:00 m. a 6:00 p.m.: presentaciones de Panaashé, Panasamba y los DJ Residente, Markito y Andy, con música afrocaribeña y ritmos brasileños.
Plaza Santa Ana | 12:00 m. a 6:00 p.m.: feria de emprendedores bajo el lema “El orgullo con la identidad que nos une”.
Calle 30 Este, Calidonia | 1:00 p.m. a 6:00 p.m.: estreno de “Calidonia Vive”, una propuesta cultural y musical para toda la familia.
Arco Chato | 2:00 p.m. a 6:00 p.m.: presentaciones inclusivas y gastronomía con “Chef de Paila de Sabores del Barrio”, iniciativa de MiCultura mediante la Oficina del Casco Antiguo.
Vía Centenario | desde las 2:00 p.m. hasta el anochecer: actividad “Nuestra Calle Latina”.
¿Qué artículos se pueden donar durante el Casco Peatonal?
Las personas que deseen participar en la jornada solidaria podrán llevar al Mercado San Felipe Neri los siguientes artículos:
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Pañales y productos para bebés.
Alimentos secos y no perecederos.
Agua embotellada.
Artículos de aseo personal.
Productos de limpieza.
La actividad busca convertir los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias, impulsar el comercio local y promover la solidaridad ciudadana.