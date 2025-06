Caso Aderlyn Llerena: Madre de la menor reacciona al fallo de culpabilidad contra Samuel Hudson

"Queremos la pena máxima (...) Lo que más quería era que dijera: ¿Qué ha pasado con Aderlyn? o ¿Dónde está Aderlyn? Sin embargo, no nos dijo nada. A una madre le duele que no tenga a sus hijos. A todas las madres nos duele, y peor de esta manera, que me han arrancado a mi hija, de una manera tan trágica y triste, que es difícil para mí", expresó Saldaña al salir del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito.