Centro de acopio del Parque Omar cierra: ¿dónde recibirán donaciones desde el lunes 19 de octubre?

El Despacho de la Primera Dama de Panamá informó que este domingo 18 de octubre, a partir de las 2:00 p.m., quedó cerrado el centro de acopio del Parque Omar, habilitado para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La entidad anunció que, desde el lunes 19 de octubre, la recepción de ayuda humanitaria continuará en dos instalaciones ubicadas en Panamá Pacífico y Albrook.
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Hub Humanitario de Panamá Pacífico (Howard).
Bodega de Bienes y Donaciones de Albrook.
Estos espacios continuarán recibiendo los aportes destinados a las comunidades afectadas por el terremoto, luego del cierre del centro de acopio que funcionaba en el Parque Omar.
Primera Dama agradece apoyo a las familias damnificadas
Mediante un mensaje, el Despacho de la Primera Dama agradeció la colaboración de ciudadanos, empresas, voluntarios y extranjeros que participaron en las jornadas de recolección de donaciones.
“Hoy cerramos el centro de acopio del Parque Omar, después de días de muchísimo trabajo y solidaridad. Gracias a todos los panameños, empresas, voluntarios y amigos extranjeros que hicieron posible que tanta ayuda llegara a las familias afectadas por el terremoto. ¡La ayuda no se detiene! Seguiremos atendiendo las necesidades de cada comunidad y realizando envíos puntuales”, señaló la entidad.