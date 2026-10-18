Centro de acopio del Parque Omar cierra: ¿dónde recibirán donaciones desde el lunes 19 de octubre?

El Despacho de la Primera Dama de Panamá informó que este domingo 18 de octubre, a partir de las 2:00 p.m., quedó cerrado el centro de acopio del Parque Omar , habilitado para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La entidad anunció que, desde el lunes 19 de octubre, la recepción de ayuda humanitaria continuará en dos instalaciones ubicadas en Panamá Pacífico y Albrook.

De acuerdo con el comunicado del Despacho de la Primera Dama, a partir del lunes 19 de octubre de 2026, las donaciones serán recibidas en los siguientes puntos:

Hub Humanitario de Panamá Pacífico (Howard).

Bodega de Bienes y Donaciones de Albrook.

Estos espacios continuarán recibiendo los aportes destinados a las comunidades afectadas por el terremoto, luego del cierre del centro de acopio que funcionaba en el Parque Omar.

Primera Dama agradece apoyo a las familias damnificadas

Mediante un mensaje, el Despacho de la Primera Dama agradeció la colaboración de ciudadanos, empresas, voluntarios y extranjeros que participaron en las jornadas de recolección de donaciones.

“Hoy cerramos el centro de acopio del Parque Omar, después de días de muchísimo trabajo y solidaridad. Gracias a todos los panameños, empresas, voluntarios y amigos extranjeros que hicieron posible que tanta ayuda llegara a las familias afectadas por el terremoto. ¡La ayuda no se detiene! Seguiremos atendiendo las necesidades de cada comunidad y realizando envíos puntuales”, señaló la entidad.