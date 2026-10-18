Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2026 - 16:29

Centro de acopio del Parque Omar cierra: ¿dónde recibirán donaciones desde el lunes 19 de octubre?

El Despacho de la Primera Dama anunció el cierre del centro de acopio del Parque Omar. Las donaciones se recibirán en Panamá Pacífico y Albrook.

Centro de acopio del Parque Omar.

Centro de acopio del Parque Omar.

Presidencia

El Despacho de la Primera Dama de Panamá informó que este domingo 18 de octubre, a partir de las 2:00 p.m., quedó cerrado el centro de acopio del Parque Omar, habilitado para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La entidad anunció que, desde el lunes 19 de octubre, la recepción de ayuda humanitaria continuará en dos instalaciones ubicadas en Panamá Pacífico y Albrook.

¿Dónde se podrán entregar donaciones para los damnificados del terremoto?

De acuerdo con el comunicado del Despacho de la Primera Dama, a partir del lunes 19 de octubre de 2026, las donaciones serán recibidas en los siguientes puntos:

  • Hub Humanitario de Panamá Pacífico (Howard).

  • Bodega de Bienes y Donaciones de Albrook.

Estos espacios continuarán recibiendo los aportes destinados a las comunidades afectadas por el terremoto, luego del cierre del centro de acopio que funcionaba en el Parque Omar.

Primera Dama agradece apoyo a las familias damnificadas

Mediante un mensaje, el Despacho de la Primera Dama agradeció la colaboración de ciudadanos, empresas, voluntarios y extranjeros que participaron en las jornadas de recolección de donaciones.

“Hoy cerramos el centro de acopio del Parque Omar, después de días de muchísimo trabajo y solidaridad. Gracias a todos los panameños, empresas, voluntarios y amigos extranjeros que hicieron posible que tanta ayuda llegara a las familias afectadas por el terremoto. ¡La ayuda no se detiene! Seguiremos atendiendo las necesidades de cada comunidad y realizando envíos puntuales”, señaló la entidad.

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