Centro de Salud de Veracruz cerrará este domingo tras incidente con arma de fuego que dejó dos heridos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que dos personas resultaron heridas durante un incidente con arma de fuego en el Centro de Salud de Veracruz , registrado aproximadamente a la 1:00 p.m. de este sábado 17 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en la sala de espera de la instalación, que permanecerá cerrada al público el domingo 18 de octubre.

Según el comunicado de la Región Metropolitana de Salud, las dos personas heridas recibieron atención médica inmediata por parte del personal de turno.

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Después de ser estabilizadas, ambas fueron trasladadas en la ambulancia del centro de salud hacia el Hospital Santo Tomás, con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional.

El Minsa no proporcionó detalles sobre las circunstancias del incidente ni la identidad de las personas heridas.

¿Cuándo reabrirá el Centro de Salud de Veracruz?

El Ministerio de Salud anunció que el Centro de Salud de Veracruz permanecerá cerrado este domingo 18 de octubre para realizar reparaciones por los daños ocasionados durante el incidente y coordinar medidas de seguridad para funcionarios y usuarios.

La institución estableció el siguiente calendario:

Domingo 18 de octubre: cierre temporal, sin atención al público.

Lunes 19 de octubre: reanudación de los servicios.

Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante el cierre, el Minsa recomienda a las personas que necesiten atención médica acudir a la instalación de salud más cercana.