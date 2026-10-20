CEPANIM: ¿Dónde continuará suspendida la entrega de certificados por el MEF?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) continuará suspendida temporalmente en Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, debido a las evaluaciones de seguridad que se mantienen en las instalaciones destinadas para la atención de los beneficiarios.

¿En qué provincias sigue suspendida la entrega de CEPANIM?

La atención permanece suspendida en:

Veraguas

Coclé

Los Santos

Herrera

El MEF explicó que las jornadas se reanudarán una vez que las instalaciones estén habilitadas y se cuente con las autorizaciones necesarias para garantizar el ingreso seguro tanto de los beneficiarios como de los funcionarios.

Hasta el momento, la entidad no ha anunciado una fecha específica para el reinicio de la entrega en estas cuatro provincias. Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para conocer nuevas disposiciones o modificaciones en el calendario de atención.

En tanto, la entrega y atención sí fue reanudada en Panamá Centro, Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro, según informó el MEF.