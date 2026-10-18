Cierran carretera de Penonomé hacia El Valle de Antón por derrumbe: recomiendan ruta alterna

Cierran carretera de Penonomé hacia El Valle de Antón por derrumbe.

La carretera que conduce desde Penonomé hacia El Valle de Antón, en la provincia de Coclé, se encuentra cerrada debido a un derrumbe, informó el capitán Fernando Pérez, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar la vía de Las Uvas de San Carlos como ruta alterna para llegar a este destino turístico.

El capitán Fernando Pérez indicó que los conductores que tengan previsto desplazarse hacia El Valle de Antón deben utilizar la carretera de Las Uvas, en el distrito de San Carlos, debido al cierre de la vía que conecta con Penonomé.

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La recomendación busca orientar a los usuarios de la carretera mientras se mantiene la restricción vehicular ocasionada por el derrumbe.

Por el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía ni cuándo podría restablecerse la circulación.

Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito y tomar las precauciones necesarias durante sus desplazamientos.