Clima en Panamá hoy: aviso por lluvias y tormentas se mantiene hasta esta noche

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, debido al incremento de las lluvias. La medida responde a las condiciones meteorológicas advertidas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas e inundaciones en áreas vulnerables.
¿Qué zonas de Panamá están bajo alerta amarilla por lluvias?
De acuerdo con Sinaproc, los distritos que se encuentran bajo alerta amarilla son:
-
Soná, provincia de Veraguas.
Mariato, provincia de Veraguas.
Tonosí, provincia de Los Santos.
La entidad explicó que el aumento de las precipitaciones requiere reforzar las medidas preventivas y la vigilancia en estas localidades, especialmente ante posibles incrementos rápidos de los niveles de ríos y quebradas.
¿Dónde se mantiene la alerta verde por lluvias?
Sinaproc también declaró alerta verde en sectores de distintas provincias y comarcas, como parte del monitoreo preventivo ante las condiciones atmosféricas.
Las áreas señaladas incluyen:
-
Bocas del Toro: sectores identificados en el mapa oficial.
Chiriquí: Tierras Altas y Tierras Bajas.
Colón: Costa Arriba.
Coclé: sector montañoso.
Veraguas: áreas identificadas en verde en el mapa de alerta.
Comarca Ngäbe-Buglé: sectores incluidos en el mapa oficial.
La institución aclaró que la alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, por lo que exhortó a los residentes a mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
Sinaproc advierte sobre posibles inundaciones y crecidas de ríos
El IMHPA advirtió que las lluvias significativas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y otras afectaciones asociadas a las precipitaciones.
Ante este escenario, los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) permanecen atentos y preparados para coordinar la respuesta ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de la población.
Sinaproc recomienda seguir los comunicados oficiales y prestar especial atención a las condiciones de ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones.