Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 07:45

Clima en Panamá hoy: aviso por lluvias y tormentas se mantiene hasta esta noche

Sinaproc declaró alerta amarilla en Soná, Mariato y Tonosí por el aumento de las lluvias y mantiene alerta verde en otras regiones por inundaciones.

Lluvias - Sinaproc eleva a alerta amarilla a Soná

Lluvias - Sinaproc eleva a alerta amarilla a Soná, Mariato y Tonosí

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, debido al incremento de las lluvias. La medida responde a las condiciones meteorológicas advertidas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas e inundaciones en áreas vulnerables.

¿Qué zonas de Panamá están bajo alerta amarilla por lluvias?

De acuerdo con Sinaproc, los distritos que se encuentran bajo alerta amarilla son:

  • Soná, provincia de Veraguas.

  • Mariato, provincia de Veraguas.

  • Tonosí, provincia de Los Santos.

La entidad explicó que el aumento de las precipitaciones requiere reforzar las medidas preventivas y la vigilancia en estas localidades, especialmente ante posibles incrementos rápidos de los niveles de ríos y quebradas.

¿Dónde se mantiene la alerta verde por lluvias?

Sinaproc también declaró alerta verde en sectores de distintas provincias y comarcas, como parte del monitoreo preventivo ante las condiciones atmosféricas.

Las áreas señaladas incluyen:

  • Bocas del Toro: sectores identificados en el mapa oficial.

  • Chiriquí: Tierras Altas y Tierras Bajas.

  • Colón: Costa Arriba.

  • Coclé: sector montañoso.

  • Veraguas: áreas identificadas en verde en el mapa de alerta.

  • Comarca Ngäbe-Buglé: sectores incluidos en el mapa oficial.

La institución aclaró que la alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, por lo que exhortó a los residentes a mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Sinaproc advierte sobre posibles inundaciones y crecidas de ríos

El IMHPA advirtió que las lluvias significativas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y otras afectaciones asociadas a las precipitaciones.

Ante este escenario, los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) permanecen atentos y preparados para coordinar la respuesta ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de la población.

Sinaproc recomienda seguir los comunicados oficiales y prestar especial atención a las condiciones de ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones.

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