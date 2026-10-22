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Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 22 de octubre

Sinaproc mantiene alertas amarilla y verde en distintas regiones de Panamá ante el riesgo del clima inestables, tormentas eléctricas y deslizamientos.

Clima en Panamá

Clima en Panamá

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El clima en Panamá hoy, jueves 22 de octubre de 2026, estará marcado por condiciones de inestabilidad atmosférica, con posibilidad de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, según la información suministrada sobre los avisos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

¿Qué zonas de Panamá están bajo alerta amarilla y verde?

De acuerdo con el Mapa de Alerta de Riesgo N.° 7 de Sinaproc, las áreas señaladas se distribuyen de la siguiente manera:

Alerta amarilla:

  • Veraguas: distritos de Soná y Mariato.

  • Los Santos: distrito de Tonosí.

Alerta verde:

  • Chiriquí: sectores de Tierras Altas, Boquete, Bugaba y David, entre otros.

  • Bocas del Toro: Changuinola y Almirante.

  • Comarca Ngäbe-Buglé.

  • Colón: Portobelo, Santa Isabel, Chagres y Donoso.

  • Coclé: Penonomé, La Pintada, Olá y Antón.

  • Herrera: Ocú y Las Minas.

  • Panamá Oeste y provincia de Panamá: sectores del área metropolitana, Panamá Norte y Panamá Este.

  • Darién y comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

La alerta amarilla implica un mayor nivel de preparación ante posibles afectaciones, mientras que la verde corresponde a condiciones de vigilancia preventiva.

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 22 de octubre?

Según las zonas señaladas en la información meteorológica, las precipitaciones podrían afectar especialmente a los siguientes sectores:

  • Veraguas: áreas del centro y sur, incluyendo Loma de Quebro, Pixbae y comunidades cercanas.

  • Los Santos: Tonosí, Cambutal, El Bebedero y sectores aledaños.

  • Chiriquí: Tierras Altas y zonas bajas de la provincia.

  • Panamá, Panamá Oeste y Colón: posibilidad de lluvias fuertes durante la tarde y noche.

Entre los principales riesgos asociados a las precipitaciones se encuentran las crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos y caída de árboles o postes.

Recomendaciones para conducir durante las lluvias en Panamá

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar calles inundadas.

También es importante extremar las precauciones en vías montañosas, accesos hacia Soná y Tonosí y tramos de la carretera Interamericana donde puedan presentarse acumulaciones de agua o baja visibilidad.

Las personas que residen cerca de ríos, quebradas o laderas deben mantenerse atentas a los comunicados de las autoridades y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

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