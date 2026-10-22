Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 22 de octubre

El clima en Panamá hoy , jueves 22 de octubre de 2026, estará marcado por condiciones de inestabilidad atmosférica, con posibilidad de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, según la información suministrada sobre los avisos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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¿Qué zonas de Panamá están bajo alerta amarilla y verde?

De acuerdo con el Mapa de Alerta de Riesgo N.° 7 de Sinaproc, las áreas señaladas se distribuyen de la siguiente manera:

Alerta amarilla:

Veraguas: distritos de Soná y Mariato.

Los Santos: distrito de Tonosí.

Alerta verde:

Chiriquí: sectores de Tierras Altas, Boquete, Bugaba y David, entre otros.

Bocas del Toro: Changuinola y Almirante.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Colón: Portobelo, Santa Isabel, Chagres y Donoso.

Coclé: Penonomé, La Pintada, Olá y Antón.

Herrera: Ocú y Las Minas.

Panamá Oeste y provincia de Panamá: sectores del área metropolitana, Panamá Norte y Panamá Este.

Darién y comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Aviso de Vigilancia por Lluvias, Tormentas y Vientos



Áreas bajo aviso:

Provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y Pacífico panameño

Ambos sectores marítimos del país.



Válido hasta las 11:59 p m del 25 de octubre de 2026.

https://t.co/4ElOUeJSM1 pic.twitter.com/mofOhquHAW — IMHPA (@imhpapma) October 22, 2026

La alerta amarilla implica un mayor nivel de preparación ante posibles afectaciones, mientras que la verde corresponde a condiciones de vigilancia preventiva.

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 22 de octubre?

Según las zonas señaladas en la información meteorológica, las precipitaciones podrían afectar especialmente a los siguientes sectores:

Veraguas: áreas del centro y sur, incluyendo Loma de Quebro, Pixbae y comunidades cercanas.

Los Santos: Tonosí, Cambutal, El Bebedero y sectores aledaños.

Chiriquí: Tierras Altas y zonas bajas de la provincia.

Panamá, Panamá Oeste y Colón: posibilidad de lluvias fuertes durante la tarde y noche.

Entre los principales riesgos asociados a las precipitaciones se encuentran las crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos y caída de árboles o postes.

Recomendaciones para conducir durante las lluvias en Panamá

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar calles inundadas.

También es importante extremar las precauciones en vías montañosas, accesos hacia Soná y Tonosí y tramos de la carretera Interamericana donde puedan presentarse acumulaciones de agua o baja visibilidad.

Las personas que residen cerca de ríos, quebradas o laderas deben mantenerse atentas a los comunicados de las autoridades y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.