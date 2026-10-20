Clima en Panamá hoy: fuertes lluvias y tormentas para este martes 20 de octubre

El clima en Panamá hoy, martes 20 de octubre de 2026, estará marcado por fuertes lluvias , tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos en zonas vulnerables, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta verde.

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¿Dónde lloverá en Panamá este martes 20 de octubre?

Durante la mañana se prevé el ingreso de lluvias desde la cuenca del Caribe, acompañadas de actividad eléctrica en Colón, el norte de Veraguas y sectores de Panamá Norte, Guna Yala y Darién.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros aislados y dispersos en gran parte del territorio nacional, con posibilidad de tormentas muy fuertes en las siguientes áreas:

Región metropolitana: aguaceros y posibles tormentas eléctricas.

Península de Azuero: lluvias que podrían alcanzar fuerte intensidad.

Panamá Oeste: aguaceros y tormentas, con riesgo en sectores vulnerables.

Chiriquí: lluvias fuertes en tierras altas, tierras bajas y zonas montañosas.

Bocas del Toro: aguaceros y tormentas que podrían estar acompañados de ráfagas de viento.

En el resto del país también se esperan lluvias aisladas, que podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual y por períodos más cortos.

¿Continuarán las lluvias durante la noche?

El pronóstico indica que las lluvias podrían persistir durante la noche en el centro y sur de Veraguas, las zonas montañosas de Azuero, las tierras altas y bajas de Chiriquí, sectores de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En estas áreas existe la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, por lo que se recomienda mantener la precaución.

Para el resto del territorio nacional se esperan cielos nublados, aunque no se descartan lluvias en sectores del oriente del país.

Sinaproc declara alerta verde por lluvias en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil declaró alerta verde a partir de las 6:00 p.m. del lunes 19 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas inestables previstas por el IMHPA, con mayor incidencia en la región central del país.

Las autoridades mantienen un aviso de vigilancia por lluvias significativas, tormentas y vientos, ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

Las temperaturas máximas previstas para este martes oscilarán entre 27 °C y 32 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA prevé condiciones generalmente favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.