Colón: potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones durante 12 horas hoy

Potabilizadora Archivo

Por Noemí Ruíz La potabilizadora de Monte Esperanza, ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de reparación en las líneas de agua cruda que abastecen la instalación, según informó el Canal de Panamá. La interrupción está programada por un periodo de 12 horas.

Las labores de mantenimiento habían sido pospuestas tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.

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