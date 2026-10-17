Colón: potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones durante 12 horas hoy

La potabilizadora de Monte Esperanza, ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de reparación en las líneas de agua cruda que abastecen la instalación, según informó el Canal de Panamá. La interrupción está programada por un periodo de 12 horas.
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¿A qué hora suspenderá operaciones la potabilizadora de Monte Esperanza?
El Canal de Panamá estableció el siguiente horario para los trabajos: a las 12: 00 p.m. de hoy sábado hasta las 12:00 a.m. del domingo. La entidad explicó que estas labores son necesarias para intervenir las líneas que suministran agua a la potabilizadora.