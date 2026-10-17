Colón Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 10:17

Colón: potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones durante 12 horas hoy

La potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones este sábado 17 de octubre, desde el mediodía, por reparaciones en las líneas de agua cruda.

Potabilizadora 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La potabilizadora de Monte Esperanza, ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de reparación en las líneas de agua cruda que abastecen la instalación, según informó el Canal de Panamá. La interrupción está programada por un periodo de 12 horas.

Las labores de mantenimiento habían sido pospuestas tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.

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¿A qué hora suspenderá operaciones la potabilizadora de Monte Esperanza?

El Canal de Panamá estableció el siguiente horario para los trabajos: a las 12: 00 p.m. de hoy sábado hasta las 12:00 a.m. del domingo. La entidad explicó que estas labores son necesarias para intervenir las líneas que suministran agua a la potabilizadora.

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