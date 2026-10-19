Condenan a hombre por violación de su hijastra en Veraguas: esta es la pena que deberá cumplir

Condenan a hombre por violación de su hijastra en Veraguas

Un hombre de 31 años fue condenado a 126 meses de prisión, equivalentes a 10 años y 6 meses, por el delito de violación en perjuicio de su hijastra, en la provincia de Veraguas. La sentencia fue dictada luego de que la jueza de garantías Julissa González validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes.

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Hombre condenado por violación en Veraguas también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas

Mediante la sentencia N.° 317, el Tribunal de Garantías impuso, además de la pena de prisión, una sanción accesoria de 60 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, que comenzará a cumplirse una vez finalizada la condena principal.

Durante el proceso judicial, el tribunal legalizó la aprehensión del acusado y dio por presentada la imputación de cargos formulada por el fiscal Edgardo Barahona, de la Sección de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual.

Sancionan a un ciudadano a 126 meses de prisión por el delito de violación agravada... Más detalles en la web: https://t.co/BVVmzCsuaw pic.twitter.com/4NqElCFbyO — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 19, 2026

El condenado estuvo representado por el abogado particular Carlos Polanco, mientras que la víctima recibió asistencia del defensor público de la Víctima del Delito, Mario Valencia.

¿Dónde ocurrió el hecho por el que fue condenado?

De acuerdo con la información judicial, el caso está relacionado con un hecho ocurrido el 9 de octubre en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

La condena fue establecida mediante un acuerdo de pena validado por la jueza de garantías.