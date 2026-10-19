Construcciones bajo la lupa: Alcaldía de Panamá detecta obras sin permisos y fallas de seguridad

La Alcaldía de Panamá , a través de la Dirección de Obras y Construcciones (DOyC), realizó inspecciones en proyectos de construcción del distrito capital, donde detectó irregularidades relacionadas con permisos, medidas de seguridad y uso de espacios públicos. Las verificaciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, los acuerdos municipales y las disposiciones vigentes para el desarrollo de obras.

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¿Qué construcciones presentaron irregularidades en la ciudad de Panamá?

Durante los recorridos, los inspectores de la Alcaldía de Panamá identificaron las siguientes situaciones:

PH The Walker, avenida Balboa, Calidonia: se detectaron incumplimientos de las normas de seguridad.

Label By Loft Art: se exigió instalar un letrero con los datos y permisos de la obra, incluido el nombre del agente residente, cumplir las medidas de seguridad y retirar materiales de construcción de la servidumbre.

Hotel Casa Hallard, San Felipe: los responsables de los trabajos de remodelación recibieron un llamado de atención por incumplimientos de seguridad.

Local comercial en la Calzada de Amador: se emitió una boleta de inspección.

Obra en calle 15 de Río Abajo: se detectó una construcción sin los permisos y planos exigidos, además de incumplimientos de las normas de ornato y seguridad.

Iglesia Misión de Vida, Río Abajo: se identificó el uso indebido de la acera, la falta de permisos y el incumplimiento de medidas de seguridad.

Personal de la Dirección de Obras y Construcciones (DOyC) de @Panamaalcaldia lleva a cabo inspecciones en las construcciones en desarrollo en el distrito de capital, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano, los Acuerdos Municipales vigentes y… pic.twitter.com/4hzYD6y5OR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

¿Qué pasará con las construcciones que incumplen las normas?

La Alcaldía de Panamá informó que los responsables de los proyectos deberán atender las sanciones y cumplir los requisitos establecidos por la Dirección de Obras y Construcciones para poder continuar con los trabajos.

La entidad reiteró que las inspecciones tienen como objetivo vigilar el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas y las condiciones de seguridad en las construcciones que se desarrollan en el distrito capital.