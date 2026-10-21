CSS evalúa daños por incendio en Hospital Rafael Estévez de Aguadulce.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) continúa evaluando los daños y las reparaciones necesarias en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, tras el conato de incendio registrado el pasado 16 de octubre. El incidente afectó varias áreas de la torre de hospitalización y obligó a reubicar pacientes y servicios médicos para garantizar la continuidad de la atención.

De acuerdo con la evaluación inicial, el fuego se originó en un depósito de material médico-quirúrgico ubicado en la sala de medicina de varones. Las llamas y el calor afectaron directamente espacios cercanos, entre ellos el cubículo cuatro y el cuarto de aislamiento.

El calor también provocó que se fundiera la soldadura de una tubería de cobre, lo que ocasionó una inundación en el primer piso. Mientras tanto, la segunda y tercera plantas resultaron afectadas por la acumulación de humo y permanecen cerradas mientras se evalúan posibles daños en equipos médicos e informáticos.

Ante esta situación, la CSS trasladó a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos y de la unidad coronaria, además de reorganizar servicios médicos. La consulta externa fue movilizada a la consulta externa especializada de la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas.

CSS evalúa reparaciones y equipos afectados tras el incendio

El director de la CSS, Dino Mon, explicó que la institución cuenta con pólizas de seguro que cubren daños en la infraestructura ocasionados por terremotos e incendios, así como afectaciones a equipos y otros bienes hospitalarios.

Según Mon, la aseguradora realiza las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de los daños y establecer qué áreas necesitan reparaciones y cuáles equipos podrían recuperarse o reemplazarse, considerando tanto las consecuencias del terremoto del 9 de octubre como las del incendio del 16 de octubre.