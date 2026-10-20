Desfile de Carretas del 10 de noviembre queda suspendido en San Miguelito

El tradicional Desfile de Carretas del 10 de noviembre en San Miguelito fue suspendido este año, informó Jorge Aquiles Domínguez, presidente de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito. La decisión fue tomada en solidaridad con las familias damnificadas por el terremoto que afectó al país.

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Desfile de carretas: Organizarán colecta y caravana solidaria

Domínguez explicó que, en lugar de realizar el tradicional desfile, la asociación concentrará sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

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Como parte de esta iniciativa, se estarán recolectando donaciones en la sede de la asociación, con el objetivo de reunir artículos y suministros destinados a las familias damnificadas.

Además, la organización anunció que preparará una caravana solidaria para trasladar la ayuda humanitaria hasta las comunidades afectadas. Hasta el momento no se han informado detalles adicionales sobre la fecha de salida de la caravana ni los artículos específicos que serán recibidos.