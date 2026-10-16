DGI prorroga vencimientos tributarios hasta el 19 de octubre

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la suspensión de términos administrativos y la prórroga de determinados vencimientos tributarios hasta el lunes 19 de octubre de 2026, mediante la Resolución N.° 201-8061 del 12 de octubre. La medida responde al cierre temporal de dependencias y oficinas de la institución.

Según la entidad, la disposición contempla la suspensión de plazos relacionados con recursos administrativos, requerimientos, solicitudes, citaciones y otros procedimientos de su competencia.

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¿Qué trámites de la DGI tendrán plazo hasta el 19 de octubre?

La resolución establece una prórroga hasta el lunes 19 de octubre de 2026 para la presentación de los siguientes documentos, siempre que su vencimiento original estuviera previsto para el jueves 15 de octubre:

Declaraciones tributarias

Informes

Comunicaciones

La extensión corresponde a los vencimientos especificados en la resolución y no representa una prórroga general para todas las obligaciones tributarias.

¿En qué provincias se suspendieron los términos administrativos de la DGI?

La Dirección General de Ingresos informó que la suspensión de términos administrativos se aplicó de la siguiente manera:

A nivel nacional: viernes 9 de octubre de 2026.

Coclé: del viernes 9 al viernes 16 de octubre.

Herrera: del viernes 9 al viernes 16 de octubre.

Los Santos: del viernes 9 al viernes 16 de octubre.

Veraguas: del viernes 9 al viernes 16 de octubre.

La medida comprende trámites gestionados ante las administraciones provinciales señaladas, incluidos recursos administrativos, requerimientos, solicitudes y citaciones.

¿Cuándo se reanudan los términos administrativos y tributarios de la DGI?

De acuerdo con la Resolución N.° 201-8061, los términos administrativos y tributarios correspondientes se reanudarán el lunes 19 de octubre de 2026, conforme a las disposiciones establecidas por la institución.

Los contribuyentes y usuarios deberán considerar esta fecha para la presentación de los documentos comprendidos en la prórroga y la continuación de los procedimientos administrativos afectados por la suspensión.