Diputado Jairo "Bolota" Salazar presentará propuesta para derogar la Ley 462 de la CSS

Durante su intervención, Salazar afirmó que la ciudadanía exige la eliminación de la norma, no acciones punitivas o autoritarias.

Jairo "Bolota" Salazar presentará propuesta para derogar Ley 462

El diputado Jairo Salazar anuncia que este miércoles presentará ante el Pleno de la Asamblea una propuesta para la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.



“Lo que el pueblo quiere es la derogación, no la persecución, no la imposición, no la destitución de nuestros docentes… Mañana quiero verlos a ustedes boconcitos, ronconcitos, a ver si se atreven junto conmigo y mi bancada a derogar la ley, a sentarnos a hablar y cambiar lo que tengamos que cambiar por el beneficio de nuestra gente de afuera”, expresó el diputado. “Lo que el pueblo quiere es la derogación, no la persecución, no la imposición, no la destitución de nuestros docentes… Mañana quiero verlos a ustedes boconcitos, ronconcitos, a ver si se atreven junto conmigo y mi bancada a derogar la ley, a sentarnos a hablar y cambiar lo que tengamos que cambiar por el beneficio de nuestra gente de afuera”, expresó el diputado.

La Ley 462 ha generado rechazo en diversos sectores sociales, especialmente entre docentes, trabajadores y grupos sindicales, quienes han exigido su derogación por considerar que afecta derechos adquiridos y procesos institucionales dentro de la CSS.

El debate sobre esta norma se da en un contexto de creciente presión social hacia el nuevo gobierno para revisar decisiones heredadas de la administración anterior.