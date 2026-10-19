Embajada de China dona alimentos y suministros a familias afectadas por el terremoto

La Embajada de China en Panamá informó sobre la donación de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto en la región de Azuero, que incluye alimentos, agua potable, artículos de uso diario y otros suministros de socorro. La iniciativa busca contribuir a la atención de las necesidades básicas de las familias perjudicadas por el movimiento sísmico.

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¿Qué ayuda donó la Embajada de China a las comunidades de Azuero?

Según la información compartida por la representación diplomática, la donación incluye alimentos, agua potable, artículos de uso diario y otros suministros destinados a las comunidades afectadas.

La Embajada de China expresó su solidaridad con el pueblo panameño y destacó la importancia del apoyo mutuo para superar las dificultades provocadas por el terremoto.

La Embajada de China donó alimentos, agua potable, artículos de uso diario y otros suministros de socorro a la región de Azuero. Los terremotos son despiadados, pero el amor humano existe. ¡Nos mantenemos unidos y nos ayudamos mutuamente con el pueblo panameño para superar… pic.twitter.com/kAfCklkNok — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) October 19, 2026

"Los terremotos son despiadados, pero el amor humano existe", manifestó la representación diplomática en su mensaje de solidaridad.

La entidad reiteró su disposición de mantenerse unida al pueblo panameño durante la emergencia.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las cantidades de productos donados ni las comunidades específicas donde se distribuyeron los suministros.