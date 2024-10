¡EN VIVO! Presidente Mulino en conferencia de prensa hoy: Todo lo que dijo este 31 de octubre 2024

Live Blog Post

Presidente Mulino aborda la situación de Panamá en la Lista Gris

El presidente José Raúl Mulino se refirió recientemente a la permanencia de Panamá en la Lista Gris de jurisdicciones fiscales de la Unión Europea, destacando los efectos que esta clasificación tiene en las relaciones comerciales y de inversión. Mulino informó que, según el embajador de Países Bajos en Panamá, no se ha tomado ninguna nueva decisión por parte del gobierno holandés. La inclusión de Panamá en la lista se debe a la política de la Unión Europea y no a una acción particular de los Países Bajos.