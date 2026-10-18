Encuentran sin vida a hombre de 30 años reportado como desaparecido en río de Veraguas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 30 años que había sido reportado como desaparecido en el río Gatú, distrito de San Francisco, al norte de la provincia de Veraguas. En las labores de búsqueda participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sinaproc y la Policía Nacional.

El cuerpo fue localizado aproximadamente a tres kilómetros del lugar donde se reportó la desaparición, en la desembocadura del río Santa María, según informaron las autoridades.

¿Dónde fue encontrado el hombre desaparecido en Veraguas?

El Sinaproc detalló que el hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda desarrolladas por los equipos de emergencia en el área.

Tras ubicar el cuerpo, los organismos de respuesta coordinaron con el Ministerio Público los procedimientos legales correspondientes.