¡Es un hecho! MEDUCA retendrá pagos a docentes que no cumplieron con sus funciones

La titular de la cartera, Lucy Molinar, subrayó que si bien respeta el derecho a la manifestación, el Estado no puede remunerar a quienes no prestaron el servicio para el cual fueron contratados.

MEDUCA no pagará quincena de mayo a docentes que no trabajaron

"Como servidores públicos, estamos obligados a cumplir con las normas que exigen el ejercicio de nuestras funciones. Como institución pública, no podemos tomar acciones que permitan el pago de salarios a quienes no han ejercido su labor", expresó la ministra.

Molinar reiteró su reconocimiento al compromiso, entrega y valor incalculable de los educadores que han mantenido su labor en las aulas, y agradeció su esfuerzo por sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje en medio de la situación actual.

“Es nuestro deber defender el derecho humano a la educación, y hoy no puedo más que pararme del lado de nuestros estudiantes. Ellos representan el futuro de nuestro Panamá”, agregó.

El Ministerio hizo un llamado “sincero y respetuoso” a todos los educadores del país para que retornen a las aulas, resaltando que los estudiantes necesitan de su guía y presencia para continuar su formación. Asimismo, la ministra apeló al compromiso de los padres de familia, recordando que “en sus manos está el futuro de sus hijos”.