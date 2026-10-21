Estados Unidos sanciona a bufete con sede en Panamá por presuntos vínculos con comercio de petróleo iraní

Estados Unidos sanciona a bufete con sede en Panamá

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 21 de octubre sanciones contra Karnakis and Karnakis, un bufete de abogados con sede en Panamá y Grecia, al que acusa de crear empresas utilizadas para ocultar a los propietarios de embarcaciones que transportaban petróleo, productos químicos y acero de origen iraní.

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¿Por qué Estados Unidos sancionó al bufete Karnakis and Karnakis?

Según el comunicado del Tesoro estadounidense, el bufete habría constituido empresas fantasma para encubrir la identidad de los verdaderos propietarios de buques involucrados en el transporte de mercancías iraníes.

La institución también sostiene que la firma creó sociedades que habrían servido de fachada para redes dedicadas a comercializar millones de barriles de petróleo iraní, presuntamente en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes.

El Departamento del Tesoro de Estados unidos sancionó este miércoles a 'Karnakis and Karnakis', un bufete de abogados con sede en Panamá y Grecia al que acusa de crear "empresas fantasma" para ocultar a "los verdaderos propietarios" de buques que han transportado petróleo,… pic.twitter.com/CEjXuJDME6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

Las acusaciones forman parte de las medidas anunciadas por Washington para combatir las operaciones que, según sus autoridades, permiten evadir las sanciones económicas impuestas a Irán.

Sanciones incluyen a personas y empresas vinculadas al transporte marítimo

Las medidas, anunciadas en el marco de la operación denominada «Paria económico», también incluyen:

Cinco personas vinculadas al bufete de abogados.

Una empresa de gestión naviera que opera siete buques de carga con bandera panameña.

Agentes marítimos en Singapur y Dubái que, según el Tesoro, habrían facilitado el tránsito de mercancías iraníes por puertos internacionales.

El Departamento del Tesoro señaló que continuará trabajando con sus socios internacionales para identificar y restringir las operaciones utilizadas para eludir las sanciones existentes.

Estados Unidos pide vigilancia a las autoridades portuarias

En su comunicado, el Gobierno estadounidense instó a las autoridades portuarias y a otros gobiernos a prestar atención a posibles señales de actividad de las llamadas flotas clandestinas.

"Estados Unidos seguirá colaborando con sus socios en todo el mundo para aislar económicamente al régimen iraní", señaló el Tesoro.

La institución también pidió evitar relaciones comerciales con quienes, según sus investigaciones, faciliten la evasión de las sanciones contra Irán.

Las acusaciones y las medidas anunciadas corresponden a las autoridades estadounidenses. La información proporcionada no incluye una respuesta del bufete Karnakis and Karnakis.

FUENTE: EFE