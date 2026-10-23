Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 15:27

Estrés crónico: síntomas que no debes ignorar y recomendaciones para cuidar tu salud mental

Conoce los síntomas del estrés crónico, sus diferencias con la ansiedad y las recomendaciones para manejarlo. Descubre cuándo buscar ayuda profesional.

Estrés crónico

Estrés crónico

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El estrés crónico puede afectar la salud física y mental cuando las situaciones de tensión se mantienen durante períodos prolongados. La dificultad para dormir, los cambios en la alimentación y los problemas para realizar actividades cotidianas son algunas señales de alerta que requieren atención, según las recomendaciones divulgadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

La psicóloga oncóloga y clínica Lidia Luna, quien labora en el Instituto Oncológico Nacional (ION) y Panamá Cáncer Clinic, explicó que el estrés puede surgir ante situaciones de la vida diaria, por lo que es importante reconocer sus manifestaciones y desarrollar herramientas para manejarlo.

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¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad?

La especialista aclaró que, aunque el estrés y la ansiedad pueden estar relacionados, no son lo mismo.

El estrés suele aparecer como respuesta a una situación que genera tensión, mientras que la ansiedad puede mantenerse incluso cuando no existe una amenaza inmediata y manifestarse mediante pensamientos negativos sobre acontecimientos futuros.

Luna advirtió que los niveles elevados y sostenidos de estrés pueden repercutir en el organismo y afectar el bienestar emocional.

¿Qué hacer para controlar el estrés?

Entre las recomendaciones para manejar el estrés y reducir la tensión diaria se encuentran:

  • Caminar y realizar actividad física de manera regular.

  • Practicar yoga o tai chi como actividades de relajación.

  • Hablar con personas de confianza sobre las preocupaciones.

  • Expresar las emociones en lugar de mantener el malestar en silencio.

  • Establecer prioridades y organizar las responsabilidades laborales.

  • Solicitar apoyo cuando las exigencias superen la capacidad de respuesta.

La psicóloga también destacó la importancia de mantener una comunicación asertiva en el trabajo, expresar respetuosamente las limitaciones y establecer tiempos razonables para cumplir las tareas.

¿Cuándo buscar ayuda profesional por estrés?

El Minsa recomienda buscar orientación profesional cuando el malestar emocional persiste o comienza a afectar aspectos importantes de la vida diaria.

Entre las señales que requieren atención se encuentran:

  • Dificultad para dormir.

  • Cambios en los hábitos de alimentación.

  • Problemas para cumplir responsabilidades cotidianas.

  • Malestar emocional persistente o que aumenta con el tiempo.

La atención psicológica puede ayudar a identificar las causas del estrés y desarrollar estrategias para afrontarlo. En algunos casos, una evaluación médica permitirá determinar si se necesita tratamiento adicional.

La especialista enfatizó que no se debe normalizar el sufrimiento emocional y recordó la importancia de reconocer las emociones, comunicar las preocupaciones y solicitar ayuda cuando sea necesario.

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