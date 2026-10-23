Estrés crónico: síntomas que no debes ignorar y recomendaciones para cuidar tu salud mental

El estrés crónico puede afectar la salud física y mental cuando las situaciones de tensión se mantienen durante períodos prolongados. La dificultad para dormir, los cambios en la alimentación y los problemas para realizar actividades cotidianas son algunas señales de alerta que requieren atención, según las recomendaciones divulgadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

La psicóloga oncóloga y clínica Lidia Luna, quien labora en el Instituto Oncológico Nacional (ION) y Panamá Cáncer Clinic, explicó que el estrés puede surgir ante situaciones de la vida diaria, por lo que es importante reconocer sus manifestaciones y desarrollar herramientas para manejarlo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Panamá pide a Rusia información sobre buques en el Mar Negro y retorno de panameños vinculados a la guerra

¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad?

La especialista aclaró que, aunque el estrés y la ansiedad pueden estar relacionados, no son lo mismo.

El estrés suele aparecer como respuesta a una situación que genera tensión, mientras que la ansiedad puede mantenerse incluso cuando no existe una amenaza inmediata y manifestarse mediante pensamientos negativos sobre acontecimientos futuros.

Luna advirtió que los niveles elevados y sostenidos de estrés pueden repercutir en el organismo y afectar el bienestar emocional.

¿Qué hacer para controlar el estrés?

Entre las recomendaciones para manejar el estrés y reducir la tensión diaria se encuentran:

Caminar y realizar actividad física de manera regular.

Practicar yoga o tai chi como actividades de relajación.

Hablar con personas de confianza sobre las preocupaciones.

Expresar las emociones en lugar de mantener el malestar en silencio.

Establecer prioridades y organizar las responsabilidades laborales.

Solicitar apoyo cuando las exigencias superen la capacidad de respuesta.

La psicóloga también destacó la importancia de mantener una comunicación asertiva en el trabajo, expresar respetuosamente las limitaciones y establecer tiempos razonables para cumplir las tareas.

¿Cuándo buscar ayuda profesional por estrés?

El Minsa recomienda buscar orientación profesional cuando el malestar emocional persiste o comienza a afectar aspectos importantes de la vida diaria.

Entre las señales que requieren atención se encuentran:

Dificultad para dormir.

Cambios en los hábitos de alimentación.

Problemas para cumplir responsabilidades cotidianas.

Malestar emocional persistente o que aumenta con el tiempo.

La atención psicológica puede ayudar a identificar las causas del estrés y desarrollar estrategias para afrontarlo. En algunos casos, una evaluación médica permitirá determinar si se necesita tratamiento adicional.

La especialista enfatizó que no se debe normalizar el sufrimiento emocional y recordó la importancia de reconocer las emociones, comunicar las preocupaciones y solicitar ayuda cuando sea necesario.