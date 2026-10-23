Fiestas Patrias 2026: ATTT suspende trabajos y cierres de carriles del 31 de octubre al 5 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) , en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de trabajos en vías públicas que requieran la ocupación de carriles de circulación, con motivo de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026.

La medida busca facilitar el desplazamiento de los conductores hacia el interior del país y mejorar la circulación vehicular en las principales avenidas de la ciudad de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos y 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas

¿Desde cuándo se suspenden los trabajos en las vías por Fiestas Patrias?

Según la programación anunciada, la suspensión tendrá el siguiente horario:

Inicio: sábado 31 de octubre de 2026, a la 1:00 a.m.

Finalización: jueves 5 de noviembre de 2026, a las 11:00 p.m.

View this post on Instagram

Durante este período quedarán suspendidos los trabajos y actividades que requieran ocupar carriles en los tramos contemplados por la medida.

¿Qué carreteras y avenidas estarán incluidas?

La disposición comprende importantes vías nacionales y arterias de la ciudad de Panamá.

Carreteras y tramos nacionales:

Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoas.

Autopista Arraiján-La Chorrera.

Tramo del sector este, desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

Principales avenidas de la ciudad de Panamá:

Vía Transístmica y avenida Simón Bolívar.

Avenida Domingo Díaz.

Avenida Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto.

Avenida José María Torrijos.

Avenida José Agustín Arango.

Avenida Israel.

Vía España.

Avenida Cincuentenario.

Recomendaciones para viajar durante las Fiestas Patrias

Ante el incremento esperado de vehículos durante los días festivos, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

También es importante mantener precaución en los sectores donde existan desvíos permanentes, señalizaciones especiales u obras que no impliquen ocupación de carriles.

La suspensión anunciada busca reducir las afectaciones a la circulación durante el período festivo, pero no significa que todas las obras de infraestructura del país quedarán paralizadas.