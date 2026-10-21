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Foro Económico Mundial realiza su reunión estratégica en Panamá

Representantes del Foro Económico Mundial se encuentran en Panamá para realizar su reunión anual de estrategia, y en la cual participan líderes empresariales globales y regionales. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió los viajes del presidente de la República, José Raúl Mulino, al señalar que "necesita salir a vender el país" y que las instituciones financieras y los países conozcan que Panamá está bien administrado.