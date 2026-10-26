Panamá Oeste Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 12:56

Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján: esto se conoce del presunto hurto

Un hombre murió tras recibir varios disparos en El Cerrito, Arraiján. Presuntamente fue sorprendido sustrayendo artículos de un vehículo.

Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján

Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en el sector de El Cerrito, en Arraiján Cabecera, provincia de Panamá Oeste. Según información preliminar, el hecho ocurrió luego de que presuntamente fuera sorprendido sustrayendo artículos de un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del automóvil habría disparado contra el hombre y posteriormente alertado a las autoridades sobre lo sucedido.

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Las circunstancias en las que se produjo el hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni se ha confirmado oficialmente cómo ocurrió el presunto hurto.

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