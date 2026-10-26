Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján: esto se conoce del presunto hurto

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en el sector de El Cerrito, en Arraiján Cabecera, provincia de Panamá Oeste. Según información preliminar, el hecho ocurrió luego de que presuntamente fuera sorprendido sustrayendo artículos de un vehículo.
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Autoridades investigan muerte de hombre en Arraiján
Las circunstancias en las que se produjo el hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni se ha confirmado oficialmente cómo ocurrió el presunto hurto.