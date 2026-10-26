Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján: esto se conoce del presunto hurto

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en el sector de El Cerrito, en Arraiján Cabecera, provincia de Panamá Oeste. Según información preliminar, el hecho ocurrió luego de que presuntamente fuera sorprendido sustrayendo artículos de un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del automóvil habría disparado contra el hombre y posteriormente alertado a las autoridades sobre lo sucedido.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Accidente de tránsito: Muere una persona tras colisión contra un puente en la vía Panamericana

Autoridades investigan muerte de hombre en Arraiján

Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala en el sector del barrio El Cerrito en Arraiján Cabecera.



Al parecer el hecho ocurrió luego de que presuntamente fue sorprendido sustrayendo artículos de un auto y el propietario le habría disparado y le dio aviso a la… pic.twitter.com/gyJgELvib9 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Las circunstancias en las que se produjo el hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni se ha confirmado oficialmente cómo ocurrió el presunto hurto.