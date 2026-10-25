Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré reabre consulta externa este lunes 26 de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré , en la provincia de Herrera, reanudará su atención a partir de este lunes 26 de octubre de 2026, luego de las evaluaciones realizadas a las instalaciones tras el terremoto que afectó a la región de Azuero.

La institución explicó que la decisión fue adoptada después de las inspecciones efectuadas por ingenieros estructurales y otros especialistas, quienes verificaron las condiciones de seguridad de la infraestructura hospitalaria.

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MINSA: ¿Qué servicios reabrirán en el Hospital Cecilio A. Castillero?

El @MINSAPma anunció la reapertura de la consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré, a partir de este lunes 26 de octubre.



La institución explicó que la decisión fue adoptada luego de evaluaciones realizadas por ingenieros estructurales y expertos, quienes… pic.twitter.com/rwcX0YBq7d — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

De acuerdo con el anuncio del Minsa, la reapertura corresponde específicamente al servicio de consulta externa, que retomará sus actividades este lunes 26 de octubre.

La medida permitirá reanudar la atención de pacientes en esta área del hospital, luego de las evaluaciones técnicas efectuadas tras el movimiento sísmico.