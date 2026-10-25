Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré reabre consulta externa este lunes 26 de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré, en la provincia de Herrera, reanudará su atención a partir de este lunes 26 de octubre de 2026, luego de las evaluaciones realizadas a las instalaciones tras el terremoto que afectó a la región de Azuero.
MINSA: ¿Qué servicios reabrirán en el Hospital Cecilio A. Castillero?
De acuerdo con el anuncio del Minsa, la reapertura corresponde específicamente al servicio de consulta externa, que retomará sus actividades este lunes 26 de octubre.
La medida permitirá reanudar la atención de pacientes en esta área del hospital, luego de las evaluaciones técnicas efectuadas tras el movimiento sísmico.