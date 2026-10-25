Chitré Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 15:18

Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré reabre consulta externa este lunes 26 de octubre

El Minsa reabrirá la consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, tras evaluaciones estructurales realizadas por especialistas

Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré

Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la consulta externa del Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré, en la provincia de Herrera, reanudará su atención a partir de este lunes 26 de octubre de 2026, luego de las evaluaciones realizadas a las instalaciones tras el terremoto que afectó a la región de Azuero.

La institución explicó que la decisión fue adoptada después de las inspecciones efectuadas por ingenieros estructurales y otros especialistas, quienes verificaron las condiciones de seguridad de la infraestructura hospitalaria.

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De acuerdo con el anuncio del Minsa, la reapertura corresponde específicamente al servicio de consulta externa, que retomará sus actividades este lunes 26 de octubre.

La medida permitirá reanudar la atención de pacientes en esta área del hospital, luego de las evaluaciones técnicas efectuadas tras el movimiento sísmico.

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