Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 17:46

Incautan 50 frascos con presunta heroína procedente de España durante allanamiento en Tocumen

La Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 50 frascos con presunta heroína en un centro de procesamiento postal ubicado.

Incautan 50 frascos con presunta heroína procedente de España.

Incautan 50 frascos con presunta heroína procedente de España.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una caja que contenía 50 frascos con presunta heroína, procedente de España y con destino final a Panamá, fue incautada durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en un centro de procesamiento postal de correos y telégrafos, ubicado en el corregimiento de Tocumen.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el envío internacional tenía como destino el territorio panameño. La presunta sustancia ilícita fue detectada durante las diligencias efectuadas por las autoridades.

Investigan envío de presunta heroína desde España hacia Panamá

La Policía Nacional informó que el hallazgo se produjo como parte de una diligencia de allanamiento desarrollada en las instalaciones del centro de procesamiento postal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el peso de la sustancia incautada, su valor estimado ni si existen personas aprehendidas o vinculadas con el envío.

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