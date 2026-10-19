Jubilados y pensionados: ¿cuándo recibirán los últimos B/.40 del bono permanente en 2026?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplen los requisitos de la Ley 438 de 2024 recibirán en diciembre de 2026 el último pago del bono permanente, correspondiente a B/.40.00. Este beneficio económico contempla tres desembolsos durante el año, por un total de B/.140.00, destinados a complementar los ingresos de los beneficiarios.

Contenido de interés: Jubilados y pensionados: conozca las fechas de pago de noviembre y diciembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo será el último pago del bono permanente de la CSS en 2026?

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, el último desembolso del bono permanente corresponde al mes de diciembre de 2026, por un monto de B/.40.00.

El calendario de pagos establecido por la normativa contempla:

Abril: B/.50.00.

Agosto: B/.50.00.

Diciembre: B/.40.00.

En total, los jubilados y pensionados que cumplen los requisitos reciben B/.140.00 anuales.

Imagen generada con IA

Aunque el beneficio está previsto para diciembre, la información disponible no establece todavía el día exacto del depósito o la entrega del último pago de 2026.

¿Quiénes reciben el bono permanente de la CSS?

El beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados que pertenecen a los siguientes regímenes de la Caja de Seguro Social:

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Riesgos Profesionales.

Las personas que no pertenezcan a estos regímenes no están contempladas entre los beneficiarios del programa, según la información proporcionada por la CSS.

La Ley 438 de 2024 también contempla la revisión de los montos cada dos años, con la posibilidad de incrementarlos.

Dirigentes de asociaciones de jubilados y pensionados han solicitado a la Asamblea Nacional dar seguimiento a la revisión de estos beneficios.