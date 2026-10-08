Panamá Este Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 11:37

Las Mañanitas: construyen puente peatonal tras más de 15 años de espera

La Alcaldía de Panamá avanza en la construcción de un puente peatonal en Las Mañanitas, una obra esperada por los residentes desde hace más de 15 años.

Así avanzan los trabajos en Las Mañanitas

Así avanzan los trabajos en Las Mañanitas

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó sobre los avances en la construcción de un puente peatonal en Las Mañanitas, específicamente en el sector 3, conocido como El Hueco. Según la entidad, los residentes llevaban más de 15 años esperando una solución que facilitara el acceso a sus viviendas y mejorara la seguridad de sus desplazamientos diarios.

¿Dónde construyen el nuevo puente peatonal en Las Mañanitas?

Los trabajos se desarrollan en el sector 3 de El Hueco, corregimiento de Las Mañanitas, bajo la coordinación de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Alcaldía de Panamá.

La obra busca facilitar el tránsito de los residentes hacia sus viviendas y ofrecer condiciones de acceso más seguras, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Alcaldía de Panamá reporta avances en la construcción

De acuerdo con la administración municipal, las cuadrillas continúan trabajando en la construcción del puente peatonal, una obra solicitada durante más de 15 años por los habitantes de la comunidad.

La Alcaldía también señaló que mantiene personal desplegado en distintos corregimientos del distrito para atender necesidades de infraestructura y otras solicitudes de los residentes.

Por el momento, la entidad no ha informado una fecha de culminación ni el porcentaje exacto de avance del puente en El Hueco.

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