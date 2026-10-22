Ley Tomate en Panamá: estos son los 8 días en que bares y comercios podrán extender su horario

La Alcaldía de Panamá estableció una disposición especial que permitirá extender hasta las 6:00 a.m. del día siguiente el horario de funcionamiento de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas durante determinadas fechas de noviembre y diciembre de 2026. La medida, relacionada con la conocida Ley Tomate , estará dirigida a los comercios que cuenten con un permiso nocturno municipal vigente.

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¿Qué significa la Ley Tomate y qué permite el decreto?

La denominada Ley Tomate es el nombre popular con el que se conocen las regulaciones sobre los horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos y expendios de bebidas alcohólicas.

Con la nueva disposición municipal, los establecimientos autorizados podrán extender sus operaciones hasta las 6:00 a.m. del día siguiente en las fechas establecidas.

La Alcaldía de Panamá permitirá extender el horario de funcionamiento de los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas durante los días festivos de noviembre y diciembre, los cuales podrán operar hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.



Aplica para las… pic.twitter.com/gP1sX0hEcD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

La autorización no es general para todos los comercios, ya que se requiere contar con un permiso nocturno vigente expedido por la Alcaldía de Panamá.

Fechas en las que se permitirá operar hasta las 6:00 a.m.

Noviembre de 2026:

Martes 3 de noviembre.

Miércoles 4 de noviembre.

Jueves 5 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre.

Diciembre de 2026:

Lunes 7 de diciembre.

Jueves 24 de diciembre.

Jueves 31 de diciembre.

¿La medida también aplica para actividades que generan ruido?

Sí. Según la disposición anunciada, el horario especial también podrá aplicarse a las actividades comerciales o recreativas que generen ruido de manera temporal durante las fechas señaladas.

Estas actividades deberán contar con los permisos municipales correspondientes para acogerse a la extensión horaria.

La medida corresponde a los establecimientos y actividades autorizados por la Alcaldía de Panamá y no debe interpretarse como una ampliación automática del horario para todos los negocios del país.