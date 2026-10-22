Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 11:50

Luto en la Policía Nacional: fallece el sargento Franklin Fuentes mientras cumplía funciones en La Joyita

El sargento segundo Franklin Fuentes falleció el 21 de octubre mientras cumplía funciones en La Joyita. Tenía 16 años de servicio en la Policía Nacional.

Luto en la Policía Nacional

Luto en la Policía Nacional

Foto/Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá confirmó este jueves 22 de octubre el fallecimiento del sargento segundo Franklin Fuentes, ocurrido el miércoles 21 de octubre mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en el sector de Pacora, Panamá Este.

El uniformado pertenecía a la Séptima Zona Policial de Los Santos y contaba con 16 años de servicio en la institución.

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¿Qué se sabe del fallecimiento del sargento Franklin Fuentes en La Joyita?

Según la información proporcionada, el sargento segundo Franklin Fuentes falleció mientras realizaba labores de custodia e inspección en el centro penitenciario.

La Policía Nacional lamentó la muerte del uniformado y destacó su trayectoria, compromiso y vocación de servicio durante los 16 años que formó parte de la institución.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias específicas del fallecimiento ni sobre las causas que lo provocaron.

Policía Nacional expresa condolencias a familiares y compañeros

Mediante un comunicado, la institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y allegados del sargento Fuentes.

La Policía Nacional también reconoció su trayectoria y dedicación al servicio de la seguridad pública.

“¡Honor y gloria a su memoria!”, expresó la institución en su mensaje de despedida.

El fallecimiento del sargento segundo Franklin Fuentes ocurrió el miércoles 21 de octubre, mientras que la confirmación institucional fue comunicada el jueves 22 de octubre de 2026.

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