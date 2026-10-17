Isla Cébaco Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 16:13

Mascotas abandonadas en Isla Cébaco reciben alimentos gracias a voluntarios de Zeus Panamá

Zeus Panamá entregó alimentos para mascotas y sus cuidadores en Isla Cébaco, gracias al apoyo de voluntarios y empresas privadas.

Alimentos para mascotas

Alimentos para mascotas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La agrupación Zeus Panamá realizó una entrega de alimentos para mascotas en Isla Cébaco, con el apoyo de voluntarios y empresas privadas. La ayuda también estuvo dirigida a las personas que se encargan de cuidar a los animales, entre los que se encuentran mascotas abandonadas y otras que escaparon de sus hogares y no lograron regresar.

Zeus Panamá brinda ayuda a animales de Isla Cébaco

La agrupación destacó la importancia de brindar atención a los animales que permanecen en la isla y dependen del apoyo de personas comprometidas con su bienestar.

"Muchos seres inocentes que con alegría escuchan el silbido y se tiran al mar a recibir a los visitantes", expresó Zeus Panamá al referirse a los animales que reciben a quienes llegan a la isla.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de voluntarios y representantes de la empresa privada, quienes contribuyeron con los alimentos destinados a las mascotas y sus cuidadores.

Zeus Panamá también envía alimentos a Coclé y Azuero

Además de la entrega realizada en Isla Cébaco, la agrupación informó que un segundo cargamento de alimentos fue enviado a las regiones de Coclé y Azuero.

La organización no precisó la cantidad de alimentos distribuidos ni el número de animales beneficiados en cada una de las zonas atendidas.

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