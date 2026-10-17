Mascotas abandonadas en Isla Cébaco reciben alimentos gracias a voluntarios de Zeus Panamá

La agrupación Zeus Panamá realizó una entrega de alimentos para mascotas en Isla Cébaco , con el apoyo de voluntarios y empresas privadas. La ayuda también estuvo dirigida a las personas que se encargan de cuidar a los animales, entre los que se encuentran mascotas abandonadas y otras que escaparon de sus hogares y no lograron regresar.

Zeus Panamá brinda ayuda a animales de Isla Cébaco

La agrupación destacó la importancia de brindar atención a los animales que permanecen en la isla y dependen del apoyo de personas comprometidas con su bienestar.

El grupo Zeus Panamá logró entregar comida para mascotas y personas que les brindan cuidados en Isla Cébaco, gracias al apoyo de voluntarios y la empresa privada.



"Muchos seres inocentes que con alegría escuchan el silbido y se tiran al mar a recibir a los visitantes", señaló la… pic.twitter.com/ytANWDukxD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

"Muchos seres inocentes que con alegría escuchan el silbido y se tiran al mar a recibir a los visitantes", expresó Zeus Panamá al referirse a los animales que reciben a quienes llegan a la isla.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de voluntarios y representantes de la empresa privada, quienes contribuyeron con los alimentos destinados a las mascotas y sus cuidadores.

Zeus Panamá también envía alimentos a Coclé y Azuero

Además de la entrega realizada en Isla Cébaco, la agrupación informó que un segundo cargamento de alimentos fue enviado a las regiones de Coclé y Azuero.

La organización no precisó la cantidad de alimentos distribuidos ni el número de animales beneficiados en cada una de las zonas atendidas.