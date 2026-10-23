MiBus refuerza servicio por falla en la Línea 1 del Metro de Panamá

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) anunció la implementación de ajustes operativos en el servicio de Metro Bus, ante la afectación registrada este viernes 23 de octubre en la Línea 1 del Metro de Panamá, que opera parcialmente debido a una incidencia en su sistema de alimentación eléctrica.
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¿Dónde reforzó MiBus el servicio de Metro Bus?
Según informó la empresa, se realizaron ajustes operativos en la Gran Estación de San Miguelito y en San Isidro.
Asimismo, MiBus mantiene el envío de buses de refuerzo desde sus Centros de Operación y Ejecución (COE) hacia diferentes puntos de alta demanda, entre ellos:
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Gran Estación de San Miguelito.
Los Andes.
Estación Fernández de Córdoba.
La empresa indicó que mantiene personal operativo en las principales paradas para orientar a los usuarios y agilizar el abordaje de las unidades.
MiBus busca facilitar el traslado de los pasajeros
Los ajustes se producen mientras la Línea 1 del Metro de Panamá mantiene operaciones parciales, con servicio en ambos sentidos entre Albrook y Fernández de Córdoba, así como entre Los Andes y Villa Zaita.
Las estaciones de El Ingenio, 12 de Octubre, San Miguelito y Pan de Azúcar permanecen fuera de servicio, según el reporte del Metro de Panamá.
MiBus solicitó comprensión a la ciudadanía y reiteró que continuará implementando medidas operativas para atender la demanda y facilitar el traslado de los pasajeros afectados.