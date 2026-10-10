Ministerio de Cultura adopta medidas preventivas y suspende temporalmente actividades en instalaciones culturales y educativas del país.

El Ministerio de Cultura informa a la ciudadanía que, como medida preventiva ante el sismo registrado el 9 de octubre de 2026 y en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, se ha dispuesto el cierre temporal de todas las bibliotecas, museos, centros culturales y escuelas de educación artística del país hasta el lunes 12 de octubre, fecha en la que se reanudarán las actividades de manera regular, salvo nueva disposición oficial.

Esta medida tiene como propósito salvaguardar la integridad y seguridad de estudiantes, docentes, funcionarios, usuarios y visitantes, así como permitir la realización de inspecciones técnicas y evaluaciones preventivas en las instalaciones culturales y educativas bajo la administración del Ministerio de Cultura. De igual manera, se efectuarán verificaciones de infraestructura y de las condiciones de resguardo de los bienes patrimoniales y colecciones nacionales.

El Ministerio de Cultura mantiene activados sus protocolos de monitoreo y coordinación institucional para evaluar las afectaciones en museos, bibliotecas, monumentos históricos, centros educativos artísticos y demás bienes culturales del país. Las direcciones nacionales correspondientes continuarán realizando los levantamientos técnicos necesarios para garantizar una reapertura segura de los espacios culturales.

Exhortamos a toda la comunidad cultural, educativa y artística a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno Nacional y del Ministerio de Cultura, así como a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y las autoridades competentes. La protección de la vida, la seguridad de las personas y la preservación de nuestro patrimonio cultural constituyen una prioridad nacional en estos momentos.