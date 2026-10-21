Minsa establece requisitos para donar medicamentos a afectados por el terremoto

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó que las donaciones de medicamentos en Panamá deben cumplir un protocolo sanitario para garantizar su calidad, seguridad y trazabilidad, especialmente durante la emergencia ocasionada por el terremoto del 9 de octubre. La institución explicó que los productos donados deben pasar por una evaluación técnica antes de ser aceptados y distribuidos entre los pacientes.

Contenido de interés: Agroferias del IMA para el jueves 22 de octubre: lugares y horarios de venta en Panamá

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuáles son los requisitos para donar medicamentos al Minsa?

El director nacional de Medicamentos e Insumos, Germán Pérez, explicó que las personas, empresas y organizaciones interesadas en realizar donaciones directamente al Minsa deben presentar una solicitud al Despacho Superior de la institución.

Posteriormente, los medicamentos serán sometidos a una evaluación técnica para verificar que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.

El @MINSAPma informa que las donaciones de medicamentos que sean dirigidas a la entidad deben pasar por un protocolo y someterse a una evaluación técnica para verificar que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos, con el objetivo de garantizar su calidad, seguridad y… pic.twitter.com/m4TlCxONNb — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

Entre los aspectos que revisará el Minsa se encuentran:

Estado de los medicamentos: comprobar que los productos se encuentren en condiciones adecuadas.

Fechas de vencimiento: verificar su vigencia.

Cumplimiento de normas sanitarias: evaluar que los productos cumplan con los requisitos correspondientes.

Necesidades de los pacientes: determinar si los medicamentos son prioritarios para la población afectada.

Procedencia y trazabilidad: identificar el origen de las donaciones y dar seguimiento a su distribución.

"El protocolo es, más que nada, para garantizar la seguridad del paciente, que reciba un producto seguro y que realmente le ayude", enfatizó Pérez. "El protocolo es, más que nada, para garantizar la seguridad del paciente, que reciba un producto seguro y que realmente le ayude", enfatizó Pérez.

¿Qué medicamentos necesita el Minsa tras el terremoto?

Durante la emergencia, el Ministerio de Salud ha identificado como prioritarios los medicamentos destinados a la atención de pacientes con determinadas condiciones de salud.

Entre ellos se encuentran:

Medicamentos para personas con enfermedades crónicas .

Tratamientos relacionados con la salud mental .

Medicamentos para el manejo del dolor .

Productos para aliviar síntomas gripales y afecciones respiratorias.

El funcionario aclaró que no todos los medicamentos son necesarios en esta etapa, por lo que las donaciones deben responder a las prioridades sanitarias identificadas por la institución.

Minsa pide coordinar las donaciones antes de entregar medicamentos

El Minsa reiteró que las donaciones deben coordinarse previamente con la institución para garantizar que los productos recibidos sean adecuados para su uso.

El procedimiento también permite mantener un registro de la procedencia de cada medicamento y dar seguimiento a su destino final.

La entidad recordó que los medicamentos requieren controles específicos de seguridad, por lo que su recepción y distribución deben realizarse de manera responsable para proteger la salud de los pacientes.