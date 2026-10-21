Miviot explica cómo solicitar evaluación de viviendas afectadas por el terremoto en Panamá

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) explicó qué deben hacer las familias cuyas viviendas aún no han sido evaluadas tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que se han habilitado tres canales de atención para registrar los daños y dar seguimiento a los casos.

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¿Qué hacer si el Miviot todavía no ha evaluado tu vivienda?

Las personas cuyas casas resultaron afectadas por el terremoto pueden solicitar una evaluación mediante tres canales:

Plataforma digital del Miviot: completar el formulario disponible en el sitio web oficial con los datos personales, la dirección exacta de la vivienda y fotografías de los daños.

Direcciones regionales del Miviot: acudir a la oficina regional más cercana para que el equipo de trabajo social levante el expediente correspondiente.

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) o centros de acopio habilitados: dirigirse a estos puntos para solicitar orientación y reportar las afectaciones.

El ministerio indicó que el registro digital también permitirá consultar el estado del caso durante las distintas etapas del proceso.

Sismo en Panamá | ¿Qué hacer si mi vivienda no ha sido evaluada?, ¿cómo es la prioridad en la atención a las familias damnificadas?

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, responde estas preguntas. pic.twitter.com/9NvFNJKD6A — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Cómo saber si tu vivienda ya fue evaluada?

A través de la plataforma digital, los afectados podrán consultar las siguientes etapas de atención:

Pendiente de evaluación: el caso todavía espera la inspección correspondiente.

Vivienda evaluada: se ha completado la evaluación de la vivienda.

Programa asignado: el caso registra la asignación de un programa de atención.

Construcción en proceso: la solución habitacional se encuentra en ejecución.

Vivienda entregada: se registra la entrega de la vivienda.

Estos estados permiten conocer el avance del expediente, pero el registro de una solicitud no significa que automáticamente se haya aprobado una solución habitacional.

¿Quiénes tendrán prioridad en las evaluaciones del Miviot?

El viceministro Fernando Méndez explicó que, en el marco de la emergencia nacional, la institución dará prioridad a las familias con adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Sin embargo, aclaró que la atención se extenderá progresivamente a los demás casos de viviendas afectadas.

"El objetivo fundamental es devolverle la tranquilidad y garantizar un retorno seguro a sus hogares a todas las familias que lo necesitan", destacó Méndez. "El objetivo fundamental es devolverle la tranquilidad y garantizar un retorno seguro a sus hogares a todas las familias que lo necesitan", destacó Méndez.

El Miviot reiteró que continuará con las evaluaciones para determinar las necesidades de las familias afectadas y avanzar en las respuestas habitacionales correspondientes.