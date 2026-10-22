Mulino presenta ante el Foro Económico Mundial su plan para convertir a Panamá en un hub regional

El presidente de la República , José Raúl Mulino , inauguró este jueves 22 de octubre la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial (WEF) en el Palacio de Las Garzas, con la participación de representantes de 27 empresas internacionales. Durante el encuentro, el mandatario presentó su estrategia para posicionar a Panamá como un centro multienergético, logístico, digital y financiero de la región.

La reunión, desarrollada bajo el tema «Panamá: El Hub Global de la Confianza, la Competitividad y el Crecimiento Sostenible», reunió a representantes empresariales y autoridades nacionales para analizar oportunidades de inversión, comercio internacional y desarrollo sostenible.

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¿Qué propone Mulino para convertir a Panamá en un hub regional?

Durante su intervención, Mulino afirmó que Panamá debe aprovechar su posición geográfica y su infraestructura para ampliar su participación en el comercio y los servicios internacionales.

“Somos una plataforma estratégica integral concebida para potenciar el comercio internacional, atraer inversión con seguridad jurídica y fomentar una cooperación internacional efectiva”, expresó. “Somos una plataforma estratégica integral concebida para potenciar el comercio internacional, atraer inversión con seguridad jurídica y fomentar una cooperación internacional efectiva”, expresó.

El mandatario sostuvo que el país debe avanzar más allá del movimiento de mercancías y fortalecer su capacidad para ofrecer servicios relacionados con energía, tecnología, logística y finanzas.

Los cuatro pilares de la estrategia económica presentada por Mulino

El presidente explicó que su propuesta se fundamenta en cuatro ejes:

Seguridad hídrica y modernización del Canal de Panamá: impulsar proyectos de infraestructura y almacenamiento de agua para fortalecer la operación de la vía interoceánica.

Transición energética y sostenibilidad: desarrollar capacidades para responder a la descarbonización del transporte marítimo y de la industria.

Integración comercial y atracción de inversiones: aprovechar la vinculación de Panamá con el Mercosur y su infraestructura logística para facilitar las operaciones de empresas internacionales.

Fortalecimiento institucional y seguridad jurídica: promover reglas previsibles, transparencia y cumplimiento normativo para atraer inversiones de largo plazo.

Mulino también destacó los avances que, según su administración, ha logrado Panamá en materia de cumplimiento de estándares internacionales y cooperación económica.

¿Qué empresas participaron en el Foro Económico Mundial en Panamá?

Entre las organizaciones mencionadas en el encuentro figuran Maersk, AES, Mastercard, Visa, PepsiCo, Coca-Cola, Uber, DHL Global Forwarding, Naturgy, Swiss Re, Royal Vopak y Stena Line.

También participaron representantes de sectores vinculados con energía, transporte marítimo, servicios financieros, tecnología y logística.

El encuentro se desarrolló con la participación de ministros de Estado y representantes de distintos sectores económicos, en medio de los esfuerzos de recuperación que mantiene el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre.