Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos y 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas

Un total de seis personas fueron aprehendidas durante la operación denominada "Bocas del Toro sin drogas", desarrollada en los distritos de Changuinola y Almirante, donde también se decomisaron 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas.
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¿Qué se decomisó durante la operación en Bocas del Toro?
Además de las sustancias, las autoridades incautaron:
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Un vehículo.
B/.171.50 en efectivo.
Equipos tecnológicos.
La operación se desarrolló en Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las identidades de los aprehendidos ni sobre las medidas judiciales que podrían aplicarse en este caso.