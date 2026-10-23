Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos y 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas

Un total de seis personas fueron aprehendidas durante la operación denominada "Bocas del Toro sin drogas" , desarrollada en los distritos de Changuinola y Almirante, donde también se decomisaron 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Durante las acciones operativas se incautaron 25 dosis de presunta marihuana y 99 de presunto crack.

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¿Qué se decomisó durante la operación en Bocas del Toro?

A través de la "Operación Bocas del Toro sin drogas" realizada en Changuinola y Almirante, fueron aprehendidas seis personas y se decomisaron 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas, 25 de marihuana y 99 de crack.

Se incautó un vehículo, B/.171.50 en efectivo y… pic.twitter.com/XQLcvprkv6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

Además de las sustancias, las autoridades incautaron:

Un vehículo.

B/.171.50 en efectivo.

Equipos tecnológicos.

La operación se desarrolló en Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las identidades de los aprehendidos ni sobre las medidas judiciales que podrían aplicarse en este caso.