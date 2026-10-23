Bocas del Toro Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 14:29

Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos y 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas

Seis personas fueron aprehendidas en dos distrito de Bocas del Toro durante un operativo en el que se decomisaron 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos

Operación Bocas del Toro sin drogas deja seis aprehendidos

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de seis personas fueron aprehendidas durante la operación denominada "Bocas del Toro sin drogas", desarrollada en los distritos de Changuinola y Almirante, donde también se decomisaron 124 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Durante las acciones operativas se incautaron 25 dosis de presunta marihuana y 99 de presunto crack.

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¿Qué se decomisó durante la operación en Bocas del Toro?

Además de las sustancias, las autoridades incautaron:

  • Un vehículo.

  • B/.171.50 en efectivo.

  • Equipos tecnológicos.

La operación se desarrolló en Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las identidades de los aprehendidos ni sobre las medidas judiciales que podrían aplicarse en este caso.

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