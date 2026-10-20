Operación Fisher: así cayó en Panamá una red vinculada al Clan del Golfo

La Procuraduría General de la Nación (PGN) destacó los resultados obtenidos mediante la Operación Fisher , una investigación dirigida a desarticular una organización criminal vinculada al denominado Clan del Golfo, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en Panamá. La red utilizaba principalmente sectores de la costa Caribe panameña para recibir, almacenar y movilizar cargamentos provenientes de Colombia.

¿Qué resultados dejó la Operación Fisher?

Según la Procuraduría, en septiembre de 2026 se logró la condena de 14 personas, entre ellas el señalado líder de la organización y dos sociedades jurídicas, por delitos relacionados con blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. El proceso judicial se extendió durante aproximadamente 14 meses.

La investigación determinó que la organización ocultaba drogas en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos, para posteriormente trasladarlas por territorio panameño y enviarlas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

#ResultadosPGN| A través de la #OperaciónFisher, La Procuraduría General de la Nación desmanteló el brazo logístico de la organización criminal "Clan del Golfo", logrando resultados históricos en la persecución del delito y el blanqueo de capitales. pic.twitter.com/cmQ0o3mfmH — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 19, 2026

Como resultado global de la operación, las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente 1.5 toneladas de droga, cerca de B/.10 millones en efectivo y alrededor de B/.20 millones en activos, además de vehículos de alta gama y armas de fuego. En la fase inicial de 2021, la PGN había informado específicamente el decomiso de más de B/.10.09 millones en efectivo.

La Procuraduría señaló que la investigación permitió identificar y desarticular mecanismos utilizados para ocultar y movilizar fondos provenientes presuntamente de actividades relacionadas con el narcotráfico, además de recuperar dinero y bienes que quedaron sujetos a los procesos correspondientes.