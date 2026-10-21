Órgano Judicial anuncia días libres para sus funcionarios y el cierre de tribunales en noviembre

El Órgano Judicial de Panamá anunció la suspensión de los términos judiciales en tribunales, juzgados y demás dependencias de todo el país durante los días lunes 2 y miércoles 4 de noviembre de 2026, mediante el Acuerdo N.° 603 de 2026, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las labores ordinarias se reanudarán el viernes 6 de noviembre.

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¿Qué días estarán cerrados los despachos del Órgano Judicial?

La disposición establece la suspensión de los términos judiciales los siguientes días:

Lunes 2 de noviembre: suspensión de términos judiciales.

Miércoles 4 de noviembre: suspensión de términos judiciales.

Viernes 6 de noviembre: reanudación de las labores ordinarias en los tribunales.

El acuerdo se fundamenta en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, que faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto en el artículo 267.

¿Qué oficinas judiciales continuarán atendiendo?

El Órgano Judicial informó que algunas dependencias estarán exceptuadas de estas disposiciones debido a la naturaleza de sus funciones.

Entre ellas se encuentran:

Sistema Penal Acusatorio (SPA): las oficinas judiciales que mantienen turnos.

Jurisdicción de Niñez y Adolescencia: atención de medidas urgentes.

Jurisdicción de Familia: atención de medidas urgentes.

La institución reiteró que las labores ordinarias en los tribunales se retomarán el viernes 6 de noviembre de 2026.