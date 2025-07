Padres denuncian que el IFARHU adeuda pagos a becados de Cambiando Vidas

Según relatan, la universidad ya notificó que, si el pago de la colegiatura no se efectúa antes del 1 de agosto de 2025, los estudiantes deberán abandonar el campus.

“Tenemos a nuestros hijos estudiando en el extranjero; fueron escogidos mediante un concurso nacional por sus notas. El programa se llamaba Cambiando Vidas y el contrato con el Ifarhu fue firmado en 2022”, explicó Omar Caicedo, padre de familia. “Tenemos a nuestros hijos estudiando en el extranjero; fueron escogidos mediante un concurso nacional por sus notas. El programa se llamaba Cambiando Vidas y el contrato con el Ifarhu fue firmado en 2022”, explicó Omar Caicedo, padre de familia.

Becados del IFARHU en riesgo por falta de pago desde 2024

Padres de familia denuncian que desde hace un año el Ifarhu no ha cumplido con el pago de la beca que sus hijos ganaron por mérito para estudiar en una universidad del Sur de Indiana.

Señalan que la universidad ya les envió la notificación de que a partir del 1 de agosto si el…



Señalan que la universidad ya les envió la notificación de que a partir del 1 de agosto si el… pic.twitter.com/HJkqUPwRPW — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2025

Desde agosto del año pasado, los becarios tampoco han recibido el viático que les permite cubrir sus gastos básicos, por lo que sobreviven con lo poco que pueden enviarles sus familias desde Panamá.

“Son estudiantes destacados, han ganado honores, están entre los mejores de sus facultades, pero si no se paga, podrían ser devueltos y no recibirían certificación de sus estudios”, alertó Yavel Toribio, madre de familia. “Son estudiantes destacados, han ganado honores, están entre los mejores de sus facultades, pero si no se paga, podrían ser devueltos y no recibirían certificación de sus estudios”, alertó Yavel Toribio, madre de familia.

Los padres aseguran que, a pesar de acudir mes a mes a las oficinas del Ifarhu y entregar toda la documentación y récord académico actualizado, hasta ahora no han obtenido una respuesta concreta.

El llamado urgente es para que la institución cumpla con sus compromisos y garantice que estos jóvenes, seleccionados por méritos y provenientes de familias humildes, puedan continuar sus estudios sin interrupciones.