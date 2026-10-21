Pago del PASE-U 2026: ¿Qué pasa con las tarjetas PUNCH pendientes del IFARHU?

El segundo pago del PASE-U 2026 comenzó la semana del 19 de octubre para unos 136,000 beneficiarios de las zonas afectadas por el terremoto en Panamá, según la información divulgada sobre el programa del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Mientras avanzan los desembolsos, padres de familia y acudientes permanecen atentos a la entrega de las tarjetas PUNCH de la Caja de Ahorros.

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¿Cuándo será el próximo pago del PASE-U 2026?

El proceso correspondiente al segundo pago comenzó durante la semana del lunes 19 de octubre de 2026, con atención inicial en Herrera, Los Santos y Veraguas. La información proporcionada indica que Coclé y otras regiones del país serán incorporadas progresivamente, de acuerdo con el calendario que comunique el IFARHU.

El @IFARHU llevará a cabo el segundo pago del Pase-U a más de 136 mil beneficiarios de las áreas afectadas por el terremoto, con un desembolso que supera los 15 millones de dólares.

"Apelamos al buen juicio de los padres de que esas malas prácticas que se tenían las dejemos por… pic.twitter.com/z9K2HX9m5l — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales para conocer las fechas correspondientes a sus regiones y centros educativos.

¿Qué pasa con las tarjetas PUNCH pendientes del IFARHU?

La entrega de tarjetas PUNCH de la Caja de Ahorros sufrió suspensiones temporales en distintas regiones después del terremoto del 9 de octubre, entre ellas sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

Según la información divulgada, el IFARHU y la Caja de Ahorros han retomado progresivamente las jornadas de entrega en áreas habilitadas, incluidas Panamá Norte, Panamá Este, Bocas del Toro y Chiriquí.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, también se refirió a la situación de más de 10,000 padres de familia extranjeros vinculados al proceso de entrega de tarjetas PUNCH.

Sin embargo, la información disponible no precisa una fecha definitiva para completar estas entregas ni detalla los procedimientos específicos que deberán seguir los acudientes extranjeros.

¿Qué necesitan los acudientes para retirar la tarjeta PUNCH?

Entre los requisitos señalados para el retiro de tarjetas figuran la identificación personal vigente del acudiente y la disponibilidad de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, descargada y validada.

Los padres de familia deben verificar previamente las indicaciones correspondientes a su jornada de entrega, especialmente cuando se trate de acudientes extranjeros o situaciones que requieran documentación adicional.

El IFARHU y la Caja de Ahorros continuarán comunicando los avances del proceso a través de sus canales oficiales.