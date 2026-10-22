Panamá será pionero en América Latina con una plataforma para prevenir riesgos biológicos: así funcionará

Panamá será el primer país de América Latina en implementar una plataforma digital regional de bioseguridad y biocustodia, que permitirá centralizar información, mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer la prevención de riesgos biológicos. La iniciativa estará a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y financiamiento de la Unión Europea (UE).

La herramienta facilitará la recopilación, organización y presentación de información nacional sobre las Medidas de Fomento de la Confianza, en cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la seguridad biológica.

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¿Cómo funcionará la nueva plataforma de bioseguridad en Panamá?

El sistema permitirá reunir información sobre las capacidades y recursos disponibles en el país para prevenir y gestionar riesgos biológicos.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Centralizar información nacional relacionada con bioseguridad y biocustodia.

Mejorar la coordinación entre instituciones de salud humana, animal y vegetal.

Facilitar la elaboración de informes sobre los compromisos internacionales de Panamá.

Apoyar la toma de decisiones mediante información organizada y actualizada.

Fortalecer la prevención de posibles amenazas biológicas.

La plataforma será administrada directamente por el Minsa, que podrá actualizarla y adaptarla a las necesidades institucionales del país.

Además, su utilización no generará costos de licencia para las instituciones beneficiarias.

Panamá recibe plataforma mediante acuerdo con la OEA

La transferencia de la herramienta al Minsa se formalizó mediante un acuerdo de cooperación con la OEA, a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la selección de Panamá como país piloto representa una oportunidad para fortalecer las capacidades nacionales de prevención y respuesta ante riesgos biológicos.

El titular de Salud explicó que la plataforma contribuirá al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas.

Bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública, el Minsa promoverá el trabajo conjunto con instituciones y laboratorios vinculados a la salud humana, animal y vegetal.

Proyecto de bioseguridad cuenta con 2.7 millones de euros

La iniciativa forma parte del proyecto regional de Fortalecimiento de la Bioseguridad y Biocustodia en América Latina, que cuenta con un presupuesto de 2.7 millones de euros y se extenderá hasta junio de 2027.

Su implementación está a cargo de la OEA, con financiamiento de la Unión Europea.

La representante de la OEA en Panamá, Alexandra Moreira, explicó que la plataforma permitirá identificar las capacidades existentes y facilitar la coordinación entre las instituciones responsables de la gestión de riesgos biológicos.

Por su parte, la representante de la Unión Europea, Petra Mayoura, destacó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar amenazas biológicas que pueden afectar la salud pública y las economías.

La experiencia de Panamá como país piloto podrá servir de referencia para otros países latinoamericanos interesados en fortalecer sus sistemas de bioseguridad y biocustodia.